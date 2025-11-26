Túnez convoca a enviado de la Unión Europea por presunta violación de protocolo

El presidente tunecino Kais Saied convocó al embajador de la Unión Europea para transmitir "una firme protesta" por una supuesta violación del protocolo diplomático, informó el miércoles la presidencia de Túnez.

La convocatoria se produjo después de que el embajador de la UE, Giuseppe Perrone, se reuniera con los líderes del influyente sindicato UGTT de Túnez y del principal sindicato de empleadores UTICA. Los dos sindicatos ganaron el Premio Nobel de la Paz en 2015 junto con otras dos organizaciones tunecinas por sentar las bases de la nueva democracia del país norteafricano.

La presidencia tunecina declaró en un comunicado que Saied recordó al embajador que los enviados acreditados deben respetar la soberanía de Túnez y seguir los canales oficiales en sus contactos. El comunicado no especificó qué motivó la reprimenda.

El portavoz de la Comisión Europea, Anouar el-Anouni, indicó el miércoles que la UE "toma nota de los mensajes transmitidos por el presidente Saied" al embajador.

"Es normal... que los diplomáticos mantengan un diálogo con una amplia gama de interlocutores", afirmó el-Anouni. "Eso incluye a miembros de la sociedad civil, quienes pueden contribuir en gran medida a reforzar la cooperación bilateral y mejorar la calidad del diálogo". Señaló los honores del Nobel.

En las últimas semanas, Túnez ha enfrentado crecientes protestas en todo el país, mientras médicos, activistas y ciudadanos comunes exigen más justicia social. Túnez también está experimentando una creciente represión de los derechos y libertades bajo Saied, que él enmarca como una guerra contra la corrupción y las amenazas percibidas a la seguridad nacional.

Saied ha tensado cada vez más las relaciones con los principales grupos de la sociedad civil y socios laborales convencionales.

El embajador de la UE se reunió esta semana con el líder de la UGTT, Noureddine Taboubi, para conmemorar 30 años de cooperación entre la UE y Túnez. Según un informe del periódico Echaab de la UGTT, Perrone visitó la sede del sindicato y elogió el papel de la organización en el diálogo social y el desarrollo económico. Taboubi aprovechó la reunión para pedir una cooperación más profunda, especialmente en lo que respecta al empleo, la formación profesional y las reformas económicas.

La semana pasada, Perrone se reunió con el líder de UTICA, Samir Majoul, para discutir los lazos económicos y los desafíos que enfrentan las industrias tunecinas.

Ambos grupos son considerados actores clave en la sociedad tunecina y han estado en el centro de los esfuerzos de diálogo nacional desde el levantamiento de la Primavera Árabe de 2011.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.