Exasociado de Zelenskyy, antes influyente, acusado en escándalo de corrupción en Ucrania

Antes que la revelación de un escándalo de malversación multimillonaria y sobornos que involucra a la compañía estatal de energía nuclear de Ucrania pusiera su nombre en primer plano, Tymur Mindich era una presencia enigmática: negociando acuerdos y moviéndose entre bastidores con una influencia indetectable, conocido por muchos, pero raramente mencionado.

Mindich estaba vinculado a crecientes temores sobre su influencia cada vez mayor dentro de las lucrativas industrias del país, su acceso facilitado por sus lazos con el presidente Volodymyr Zelenskyy. Los dos fueron alguna vez socios comerciales y la influencia de Mindich se había expandido durante el mandato de Zelenskyy.

La magnitud completa de esa influencia se expuso esta semana, cuando los organismos de control anticorrupción de Ucrania publicaron los resultados de una investigación de 15 meses sobre un esquema de malversación de 100 millones de dólares que involucraba a altos funcionarios y a la empresa estatal de energía nuclear de Ucrania, acusando a Mindich de ser el cerebro detrás del complot.

Mindich ha huido del país, por lo que cualquier procedimiento penal en su contra probablemente se lleve a cabo en ausencia. Dos ministros de alto rango del gobierno han dimitido.

Funcionarios ucranianos, expertos y activistas sostienen que el ascenso al poder de Mindich está estrechamente ligado a su relación privilegiada con el presidente y el círculo íntimo de Zelenskyy. La pesquisa no implica a Zelenskyy tal cual, y él ha apoyado abiertamente la labor de las agencias anticorrupción al sancionar a Mindich una vez que se revelaron sus hallazgos.

"Lo que antes escuchábamos sólo como rumores ahora tiene algunas pruebas", resaltó Tetiana Shevchuk, activista del Centro de Acción Anticorrupción de Ucrania. "Durante mucho tiempo hemos oído que Tymur Mindich es un controlador en la sombra del sector energético".

El magnate del entretenimiento

Hasta la presidencia de Zelenskyy, Mindich, de 46 años, era sólo uno entre muchos empresarios adinerados de la industria del entretenimiento en Ucrania.

Mindich era copropietario de la productora de Zelenskyy, Kvartal 95, nombrada así por el grupo de comedia que ayudó a catapultar al presidente ucraniano a la fama como comediante antes de entrar en la política. Zelenskyy transfirió su participación en la empresa a sus socios tras ser elegido presidente.

A pesar de expandir su cartera de negocios desde la elección de Zelenskyy, Mindich mantuvo vínculos con el mundo del entretenimiento. Hasta que se expuso la investigación de corrupción esta semana, era productor del programa de comedia "Stadium Family" en YouTube. A la luz del escándalo y su reputación empañada, los propietarios del programa lo cerraron esta semana.

También es pariente de Leonid Mindich, quien fue arrestado por las autoridades anticorrupción de Ucrania en junio cuando intentaba huir del país, según reportes locales. Fue acusado de malversar 16 millones de dólares de una empresa de energía eléctrica.

Ascenso bajo Zelenskyy

La estrecha amistad entre Zelenskyy y Mindich está documentada. El presidente utilizó el auto blindado de Mindich durante la recta final de su campaña presidencial en 2019. En enero de 2021, Zelenskyy celebró su cumpleaños en el apartamento de Mindich durante la pandemia de COVID. Los dos poseen apartamentos en el mismo edificio.

Tras la victoria presidencial de Zelenskyy en 2019, los lazos políticos de Mindich crecieron.

Era un cercano socio comercial del oligarca ucraniano Ihor Kolomoysky, quien respaldó la campaña presidencial de Zelenskyy. Zelenskyy luego cortó lazos con el multimillonario y en 2023, Kolomoysky fue arrestado por los servicios de seguridad ucranianos por cargos de fraude y lavado de dinero.

Empresas que antes estaban asociadas con Kolomoysky comenzaron a afirmar que Mindich era ahora su beneficiario.

"Gradualmente, en tres años, se convirtió no en un oligarca, sino en un empresario conocido con interés en muchos negocios", dijo Shevchuk, la activista anticorrupción.

Incluyen empresas agrícolas y el nacionalizado SENSE Bank. Pero, su nombre apareció con más frecuencia en asociación con empresas estatales de energía, según funcionarios ucranianos actuales y anteriores, activistas y expertos.

Activistas ucranianos sostienen que sin su estrecha asociación con Zelenskyy, habría sido imposible para Mindich consolidar su ascenso.

"Mindich nunca habría estado en política, nunca habría estado en una posición de poder o negocios sin su conexión con Zelenskyy, y esta magnitud es peor porque está sucediendo durante el tiempo de guerra, y está relacionado con la infraestructura energética en un momento en que los ucranianos no tienen electricidad en sus hogares", señaló Shevchuk.

Un presunto cerebro

El caso contra Mindich se basa en 1.000 horas de escuchas telefónicas que revelan su significativa influencia sobre Herman Haluschenko, ministro de Energía de Ucrania de 2021 a 2025, hasta que fue nombrado ministro de Justicia en julio. Haluschenko renunció a ese cargo luego que la investigación se hiciera pública esta semana.

Aunque rara vez se le nombra como beneficiario directo en documentos oficiales, los investigadores citan extensas pruebas de escuchas telefónicas que, alegan, muestran que Mindich ejercía control sobre una red de leales que presionaban a contratistas de Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear, exigiendo sobornos de hasta el 15% para sortear obstáculos burocráticos y hacer negocios sin problemas.

Los investigadores alegan que los fondos ilícitos fueron desviados, lavados a través de empresas fantasma y canalizados hacia los bolsillos de Mindich y sus asociados.

Estos hallazgos recopilados por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, conocida como NABU, y la Oficina del Fiscal Especializado en Anticorrupción, o SAPO, serán centrales en cualquier procedimiento judicial futuro.

Un posible comerciante de drones

NABU también lleva a cabo una pesquisa sobre los supuestos tratos de Mindich con el principal fabricante de drones de Ucrania, Fire Point, pero aún no ha revelado sus hallazgos. Fire Point, que desarrolla drones de ataque profundo capaces de alcanzar objetivos dentro del territorio ruso, ha negado cualquier trato de este tipo.

La industria nacional de drones de Ucrania ha experimentado un rápido y notable ascenso, impulsado por la innovación en tiempos de guerra y las urgentes demandas militares. Lo que una vez fue un sector de nicho evolucionó rápidamente en una formidable fuerza tecnológica en solo unos pocos años.

Fire Point está entre las empresas locales y startups que han desarrollado rápidamente drones avanzados para operaciones de reconocimiento, vigilancia y combate, apoyados por crecientes inversiones. La investigación de NABU examina si Mindich es el beneficiario final de la empresa.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.