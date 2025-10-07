Eslovaquia llega a acuerdo con EEUU para nuevo reactor nuclear

El primer ministro populista de Eslovaquia Robert Fico anunció un acuerdo con Estados Unidos para construir un reactor nuclear adicional.

Fico anunció el acuerdo multimillonario durante un discurso en una conferencia anual sobre energía nuclear en la capital eslovaca. Manifestó que el nuevo reactor se construirá en la planta nuclear existente en Jaslovské Bohunice, en el oeste de Eslovaquia, tendrá una capacidad de más de 1.000 megavatios y será propiedad total del Estado.

No estaba claro cuándo firmarán el acuerdo los dos gobiernos.

Fico no dio más detalles, pero su gobierno había aprobado un plan el año pasado para una unidad nuclear de 1.200 megavatios en el sitio donde la empresa dominante Slovenské Elektrárně (plantas de energía eslovacas) actualmente opera dos unidades nucleares. El costo del proyecto podría alcanzar hasta 15.000 millones de euros (17.500 millones de dólares).

El gobierno originalmente planeaba encontrar al constructor mediante una licitación pública, pero recientemente dijo que estaba negociando un acuerdo directo con la empresa estadounidense Westinghouse.

Eslovaquia depende en gran medida de la energía nuclear y actualmente genera más del 80% de su electricidad en dos plantas nucleares.

El plan eslovaco refleja la reciente expansión nuclear en Europa Central y del Este. La vecina República Checa ha firmado un contrato con KHNP de Corea para construir dos reactores nucleares más. Polonia llegó a un acuerdo con Westinghouse para construir su primera planta de energía nuclear, mientras que el gigante energético ruso Rosatom está listo para construir dos reactores más en Hungría.

