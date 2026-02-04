El arbitraje solicitado por firma hongkonesa por su contrato en el Canal de Panamá podría tomar años

Hong Kong, CK Hutchison Holdings dijo el miércoles que su subsidiaria inició procedimientos de arbitraje contra Panamá después de que la Corte Suprema panameña dictaminara que una concesión para que la subsidiaria operara los puertos del Canal de Panamá era inconstitucional.

Hutchison expresó su fuerte desacuerdo con el fallo de la semana pasada, y China advirtió que Panamá pagaría "un alto precio" si persistía. El presidente de Panamá ha asegurado a la población que los puertos operarían sin interrupción tras el fallo, que avanzó un objetivo de Estados Unidos de bloquear cualquier influencia de China sobre el canal que une los océanos Atlántico y Pacífico.

La subsidiaria de Hutchison, Panama Ports Company, comenzó los procedimientos de arbitraje el martes de acuerdo con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, dijo la empresa en un comunicado.

Las reglas están supervisadas por la Corte Internacional de Arbitraje de la cámara, un organismo independiente, y no está claro cuál sería el impacto de los procedimientos. La oficina del presidente de Panamá y el Ministerio de Comercio no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el martes por la noche.

Un proceso que puede llevar años

Los analistas creen que la empresa probablemente gane tiempo con procedimientos legales, como la nueva solicitud de arbitraje, mientras busca alternativas para el acuerdo portuario más amplio.

Yueming Yan, profesor de derecho de la Universidad China de Hong Kong, dijo que si se constituye un tribunal arbitral, las audiencias futuras podrían celebrarse fuera de París o Nueva York, aunque el acuerdo especificaba que la junta de arbitraje debería estar en Nueva York. El calendario es difícil de predecir, pero un arbitraje que involucra contratos de concesión relacionados con inversiones puede extenderse durante varios años.

Aunque no anula las decisiones de cortes nacionales, el fallo del tribunal sería vinculante y abordaría si el gobierno panameño incumplió sus obligaciones y debe compensación. Pero un resultado favorable a CK Hutchison podría plantear preguntas sobre su reconocimiento o ejecución, dijo.

"No se puede evaluar con certeza el enfoque que los tribunales nacionales en Panamá podrían adoptar en cualquier procedimiento de reconocimiento o ejecución en esta etapa", afirmó.

Robbert van Trooijen, fundador de la consultora Inception Partners con sede en Panamá, dijo que hay poco que CK Hutchison pueda hacer para anular directamente el fallo de la Corte Suprema de Panamá.

El fallo provoca una reacción de China

El fallo del tribunal ha provocado una reacción de China, y las tensiones pueden complicar el plan de Hutchison de vender sus activos portuarios en docenas de países a un grupo que incluye a la firma de inversión estadounidense BlackRock Inc.

La venta planificada ya se ha visto atrapada en las tensiones entre Beijing y Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha alegado que China interfiere con el canal, inicialmente reaccionó de forma positiva a ese plan. Sin embargo, aparentemente enfureció a Beijing y provocó una revisión por parte de las autoridades chinas antimonopolio.

El martes por la noche, la oficina de Beijing que supervisa los asuntos de Hong Kong criticó el fallo de la corte panameña como legalmente infundado y ridículo, diciendo que el fallo reflejaba que las autoridades panameñas se estaban sometiendo a poderes hegemónicos. No especificó los países, pero mencionó a políticos de algunos países que habían dicho que estaban "alentados" por el fallo, en una aparente referencia velada al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En un comunicado compartido en la plataforma de redes sociales WeChat, la oficina dijo que China nunca se someterá al hegemonismo y tiene medios y herramientas suficientes, así como capacidad, para defender la justicia en el orden económico y comercial internacional.

"Las autoridades de Panamá deberían reconocer la situación y corregir su rumbo", dijo. "Si persisten en su propio camino y se niegan a ver la razón, pagarán un alto precio tanto política como económicamente".

La Panama Ports Company dijo en un comunicado separado el miércoles que el arbitraje siguió a sus esfuerzos por consultar y evitar disputas, pero el estado panameño ignoró de forma sistemática las comunicaciones y solicitudes de aclaración. La empresa dijo que reclama daños y perjuicios basados en datos y el alivio necesario y reiteró su invitación a Panamá para obtener claridad y consultas.

La empresa dijo que, aunque el fallo del tribunal aún no ha entrado en vigor, el estado realizó visitas inesperadas al sitio y le ordenó proporcionar acceso sin restricciones a la propiedad física, comercial e intelectual, información y empleados.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian reafirmó la postura de China el miércoles, diciendo que China "protegerá firmemente los derechos e intereses legítimos y legales" de las empresas chinas.

"¿Quién está buscando monopolizar el canal de Panamá? ¿Y quién está socavando las leyes internacionales en nombre del Estado de derecho? Eso está bastante claro en la comunidad internacional", dijo Lin en Beijing.

La empresa se ve atrapada en las tensiones entre EEUU y China

La subsidiaria de Hutchison ha operado puertos en ambos extremos del Canal de Panamá desde 1997. La incómoda posición en la que se encuentra Hutchison destaca los desafíos que enfrentan las élites empresariales de Hong Kong al manejar las expectativas de lealtad nacional de Beijing, especialmente en un clima de tensión entre Estados Unidos y China. CK Hutchison es propiedad de la familia del hombre más rico de Hong Kong, Li Ka-shing.

La empresa dijo en julio pasado que estaba considerando buscar un inversor chino para que se sume como miembro significativo del consorcio bajo su plan de venta, un movimiento que algunos interpretaron como una forma de complacer a Beijing, pero CK Hutchison no ha dicho más al respecto desde entonces.

El consorcio también incluye a la subsidiaria de BlackRock, Global Infrastructure Partners, y Terminal Investment Limited, que está presidida por el heredero naviero italiano Diego Aponte, cuya familia, según se informa, tiene una arraigada relación con la de Li.

En mayo pasado, el codirector general de Hutchinson, Dominic Lai, dijo a los accionistas que Terminal Investment era el principal inversor.

El gobierno de Panamá ha mantenido que tiene pleno control sobre el canal y que la operación de los puertos por parte de Hutchison no supone control chino sobre él. Pero Rubio dejó claro que Estados Unidos veía la operación como un asunto de seguridad nacional.

Chan Ho-him contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.