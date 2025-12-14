Enviados de EEUU viajan a Berlín para otra ronda de conversaciones de paz sobre Ucrania

Los enviados de Estados Unidos tenían previsto llegar a Berlín el domingo para otra ronda de conversaciones destinadas a asegurar un acuerdo para poner fin a la guerra.

Se esperaba que Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el yerno de Trump, Jared Kushner, aterrizaran en Berlín para participar en una serie de reuniones el domingo y el lunes.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que funcionarios ucranianos, estadounidenses y europeos celebrarían una serie de reuniones en Berlín en los próximos días.

"Lo más importante es que me reuniré con los enviados del presidente Trump, y también habrá reuniones con nuestros socios europeos, con muchos líderes, sobre la base de la paz: un acuerdo político para poner fin a la guerra", afirmó Zelenskyy en un discurso a la nación el sábado por la noche.

Washington ha intentado durante meses equilibrar las demandas de cada lado mientras Trump presiona por un rápido fin a la guerra de Rusia y se muestra cada vez más exasperado por los retrasos. La búsqueda de posibles compromisos ha encontrado grandes obstáculos, incluyendo el control de la región oriental de Donetsk en Ucrania, que está mayormente ocupada por fuerzas rusas, y las garantías de seguridad para Ucrania.

"La oportunidad es considerable en este momento, y es importante para cada una de nuestras ciudades, para cada comunidad ucraniana", expresó Zelenskyy. "Estamos trabajando para asegurar que la paz para Ucrania sea digna, y para garantizar —una garantía, sobre todo— que Rusia no regrese a Ucrania para una tercera invasión".

Persisten los obstáculos difíciles

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha exigido que Ucrania retire sus fuerzas de la parte de la región de Donetsk que aún está bajo su control y abandone sus esfuerzos de unirse a la OTAN entre las condiciones clave para la paz, demandas que Kiev ha rechazado.

El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo al diario de negocios Kommersant que la policía rusa y las tropas de la guardia nacional permanecerían en partes del Donbás en el este de Ucrania, incluso si se convierten en una zona desmilitarizada bajo un posible plan de paz, una demanda que probablemente será rechazada por Ucrania mientras las negociaciones lideradas por Estados Unidos se prolongan.

Ushakov advirtió que la búsqueda de un compromiso podría tomar mucho tiempo, señalando que las propuestas de Estados Unidos que tomaban en cuenta las demandas rusas habían sido "empeoradas" por las modificaciones propuestas por Ucrania y sus aliados europeos.

"No sabemos qué cambios están haciendo, pero claramente no son para mejor", dijo Ushakov. "Insistiremos firmemente en nuestras consideraciones", afirmó.

El canciller alemán, Friedrich Merz, quien ha encabezado los esfuerzos europeos para apoyar a Ucrania junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el sábado que "las décadas de la 'Pax Americana' han terminado en gran medida para nosotros en Europa y para nosotros en Alemania también".

Advirtió que el objetivo de Putin es "un cambio fundamental en las fronteras de Europa, la restauración de la antigua Unión Soviética dentro de sus fronteras". "Si Ucrania cae, no se detendrá", advirtió Merz el sábado durante una conferencia del partido en Múnich.

Putin ha negado tener planes de restaurar la Unión Soviética o atacar a cualquier aliado europeo.

Rusia y Ucrania intercambian ataques aéreos

Mientras continuaban los esfuerzos de paz, Rusia y Ucrania intercambiaron otra ronda de ataques aéreos.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que durante la noche Rusia lanzó misiles balísticos y 138 drones de ataque a Ucrania. En su informe diario, la Fuerza Aérea dijo que 110 habían sido interceptados o derribados, pero se registraron impactos de misiles y drones en seis ubicaciones.

Zelenskyy dijo el domingo que cientos de miles de familias seguían sin electricidad en las regiones del sur, este y noreste y que se continuaba trabajando para restaurar la electricidad, a calefacción y el agua corriente en múltiples regiones tras un ataque a gran escala la noche anterior.

El presidente ucraniano dijo que en la última semana, Rusia había lanzado más de 1.500 drones de ataque, casi 900 bombas aéreas guiadas y 46 misiles de varios tipos a Ucrania.

"Ucrania necesita paz en términos decentes, y estamos listos para trabajar de la manera más constructiva posible. Estos días estarán llenos de diplomacia. Es muy importante que traiga resultados", manifestó Zelenskyy.

El Ministerio ruso de Defensa dijo que sus defensas antiaéreas derribaron 235 drones ucranianos el sábado por la noche y el domingo temprano.

En la región de Belgorod, un dron hirió a un hombre e incendió su casa en el pueblo de Yasnye Zori, dijo el gobernador regional Vyacheslav Gladkov.

Drones ucranianos atacaron un depósito de petróleo en Uryupinsk en la región de Volgogrado, provocando un incendio, según el gobernador regional, Andrei Bocharov.

En la región de Krasnodar, los drones ucranianos atacaron la ciudad de Afipsky, donde se encuentra una refinería de petróleo. Las autoridades dijeron que las explosiones rompieron ventanas en edificios residenciales, pero no informaron de daños a la refinería.

___

Ciobanu informó desde Varsovia, Polonia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.