Policía del Reino Unido no investigará acusación de que Andrés pidió indagar a Virginia Giuffre

La policía británica indicó el sábado que no ha encontrado evidencia de que Andrew Mountbatten-Windsor le haya pedido a uno de sus guardaespaldas que investigara a Virginia Giuffre, víctima del financiero Jeffrey Epstein.

La Policía Metropolitana de Londres dijo en octubre que estaba investigando informes de los medios que indicaban que el ex príncipe Andrés buscó información en 2011 para desacreditar a Giuffre, pidiéndole a un guardaespaldas policial que averiguara si ella tenía antecedentes penales. El periódico Mail on Sunday afirmó que el entonces príncipe le pasó la fecha de nacimiento y el número de seguro social de Giuffre a su guardaespaldas, cuyo sueldo era pagado por los contribuyentes.

En un comunicado el sábado, la fuerza policial señaló que su evaluación "no ha revelado ninguna evidencia adicional de actos criminales o conducta indebida" y no abrirá una investigación penal.

“La Met (Policía Metropolitana) sigue comprometida a evaluar minuciosamente cualquier nueva información que pueda ayudar en este asunto”, declaró Ella Marriott, comandante central especializada en delincuencia de la policía. “Hasta la fecha no hemos recibido ninguna evidencia adicional que justifique la reapertura de la investigación. A falta de más información, no tomaremos ninguna otra medida”.

"Nuestros pensamientos siempre estarán con la familia y amigos de la señora Giuffre tras su fallecimiento", expresó Marriott.

La familia de Giuffre expresó que estaba "profundamente decepcionada" por la decisión, y añadió que "no se ha hecho justicia".

Giuffre, quien se suicidó en abril, alegó que en la década de 2000 —cuando era adolescente— se vio atrapada en la red de tráfico sexual de Epstein y fue explotada por Andrés y otros hombres influyentes.

El mes pasado, el rey Carlos III despojó formalmente a su hermano menor de su título real después de que surgieran nuevos detalles sobre la relación de Andrés con Epstein y de que las memorias póstumas de Giuffre volvieran a centrar la atención en sus acusaciones.

Mountbatten-Windsor llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre en 2022 después de que ella presentara una demanda civil contra él en Nueva York. Aunque no admitió haber actuado mal, sí reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de tráfico sexual.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.