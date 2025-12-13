Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

EEUU anuncia que levantará algunas sanciones comerciales a Bielorrusia

Associated Press
Sábado, 13 de diciembre de 2025 06:59 EST
EUR-GEN BIELORRUSIA-EEUU
EUR-GEN BIELORRUSIA-EEUU (AP)

Estados Unidos levantará las sanciones al potasio bielorruso, en el último indicio del deshielo en las relaciones entre Washington y la autocracia aislada.

John Coale, enviado especial de Estados Unidos para Bielorrusia, se reunió con el líder del país, Alexander Lukashenko, en la capital, Minsk, el viernes y el sábado.

Bielorrusia, estrecha aliada de Rusia, ha enfrentado aislamiento y sanciones occidentales durante años. Lukashenko gobierna la nación de 9,5 millones de habitantes con mano de hierro desde hace más de tres décadas, y el país ha sido sancionado repetidamente por Occidente tanto por la represión de los derechos humanos como por permitir que Moscú utilizara su territorio para lanzar la invasión de Ucrania en 2022.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Relacionados

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in