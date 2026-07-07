Encuentran muerta en Ucrania a mujer sospechosa de atentado contra magnate ucraniano en Mónaco

La mujer sospechosa de intentar matar al magnate ucraniano Vadym Yermolaiev en un atentado con bomba en Mónaco la semana pasada fue encontrada muerta en Ucrania con heridas de bala en la cabeza, informó el martes el Servicio de Seguridad de Ucrania.

La agencia, también conocido por sus siglas en ucraniano SBU, indicó que un agente que presta servicio en la agencia de inteligencia militar de Ucrania confesó haber matado a Anastasiia Berezovska con la ayuda de un exoficial de seguridad. Según un comunicado del SBU, el hombre afirmó que actuó por iniciativa propia y sin informar a sus superiores.

Ambos hombres fueron detenidos bajo sospecha de asesinar a Berezovska, una ciudadana ucraniana cuya última residencia conocida era Alemania, según las autoridades.

El atentado con bomba en la entrada de un edificio de apartamentos en Mónaco supuestamente hirió a Yermolaiev, un magnate con vínculos con Rusia. Una mujer y un niño que estaban con él también resultaron heridos, y los fiscales en Mónaco dijeron la semana pasada que una de las víctimas estaba en condición potencialmente mortal.

El ataque conmocionó a Mónaco, un enclave costero para ricos y famosos conocido por sus incentivos fiscales, la familia real y el Gran Premio de Fórmula 1.

Las autoridades no han revelado posibles motivos del atentado, ni del asesinato de Berezovska. Basándose en la sofisticación del artefacto explosivo controlado a distancia que se utilizó, los investigadores en Mónaco dijeron la semana pasada que varias personas estuvieron involucradas en el ataque.

En Kiev, los misteriosos acontecimientos han suscitado preocupación entre algunos legisladores sobre cómo están reaccionando los aliados occidentales de Ucrania ante un posible intento de asesinato en Mónaco que ahora está vinculado al menos a un miembro de la agencia de inteligencia militar de Ucrania.

“Espero que no tenga un impacto serio. Pero nuestros aliados merecen una explicación”, dijo Oleksandr Merezhko, un legislador del partido del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Se cree que Ucrania ha llevado a cabo ataques y asesinatos selectivos de figuras rusas en el curso de la guerra, aunque esos ataques se han limitado en gran medida al territorio ucraniano o ruso.

Una posibilidad es que el atentado con bomba en Mónaco y el asesinato de Berezovska estén relacionados con los negocios de la familia Yermolaiev, dijo el analista político Volodymyr Fesenko, quien cree que es demasiado pronto para implicar al Estado ucraniano.

Fesenko señaló que a finales de abril, el hijo de Yermolaiev, Artur, había llegado a un acuerdo sobre los cargos presentados contra él en Estonia relacionados con una presunta estafa telefónica que obtuvo más de 100 millones de euros (114 millones de dólares) de ciudadanos en múltiples países europeos entre 2019 y 2022, según informes de medios locales. Como parte del acuerdo, el joven Yermolaiev pagó una multa de 8,5 millones de euros.

El príncipe Alberto II de Mónaco describió la explosión de la semana pasada como “un acto odioso”. La Interpol identificó a Berezovska, de 39 años, como la principal sospechosa. La organización policial la nombró en una Notificación Roja que solicitaba su arresto por cargos de intento de asesinato y conspiración criminal. La notificación decía que Berezovska tenía un tatuaje, posiblemente de una serpiente, en el brazo derecho desde el hombro hasta el codo.

Yermolaiev construyó su fortuna a través del Grupo Alef, un negocio diversificado que incluye bienes raíces comerciales, manufactura y agricultura. Sancionado por Ucrania en 2023 por sus vínculos con Moscú, el empresario asegura haber renunciado a su ciudadanía ucraniana hace casi una década.

La Interpol no comentó sobre los arrestos del agente de inteligencia militar de Ucrania y del exoficial.

El SBU indicó que los investigadores se centraron en los dos hombres después de descubrir que habían transferido repetidamente criptomonedas y dinero a través de cuentas bancarias a Berezovska.

Los investigadores encontraron el cuerpo de Berezovska durante una reconstrucción del crimen basada en el testimonio de uno de los sospechosos. Los investigadores recuperaron casquillos de pistola percutidos en el lugar, dijo el SBU.

Las autoridades dijeron que el sótano de la casa del exoficial parecía haber sido utilizado como una cámara de tortura. Se desconoce si allí fue donde se encontró el cuerpo de Berezovska.

El SBU indicó que ha compartido toda la información disponible con las autoridades de Mónaco y que seguía investigando a quienes ordenaron y organizaron el atentado allí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.