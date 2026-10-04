Aliados de gobierno de Etiopía entran en región antes tomada por rebeldes

Combatientes aliados al gobierno entraron en Mekelle, la capital de la región norteña etíope de Tigray, afirmó un testigo el domingo, después de que el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (FLPT) anunciara su retirada tras la reanudación de los combates.

El FLPT se apoderó el mes pasado del aeropuerto de Mekelle y de la ciudad, una de las más grandes de Etiopía. En un comunicado el sábado, indicó que sus fuerzas se habían retirado. Ya lo habían hecho en la guerra anterior de dos años, que terminó con un acuerdo de paz en 2022, aparentemente para evitar que la ciudad fuera destruida.

Ethiopian Airlines había suspendido los vuelos a Mekelle y a las ciudades tigrayanas de Axum y Shire después de que los rebeldes tomaran el aeropuerto. La Unión Africana pidió contención y advirtió que el repunte de las tensiones amenazaba el acuerdo de 2022.

El primer ministro Abiy Ahmed ha intentado sin éxito someter a los líderes rebeldes de Tigray y el cabecilla del FLPT Debretsion Gebremichael incluso lo ha desafiado abiertamente. Debretsion manifestó el jueves que los combates eran una “continuación de la guerra anterior” y que sus combatientes seguirían atacando y defendiendo a Tigray de sus enemigos.

Residentes informan de saqueos y entrada de combatientes aliados al gobierno

Después de que las tropas federales tomen el control de Mekelle, es Abiy probable entregará la seguridad regional en manos de la Fuerza de Paz de Tigray, que incluye a exmiembros del brazo armado del FLPT, las Fuerzas de Defensa de Tigray, según Jalale Getachew Birru, analista sobre Etiopía de ACLED, un centro de análisis de conflictos.

La Fuerza de Paz de Tigray combate junto a las tropas federales contra el FLPT.

La falta de internet y telefonía móvil ha dificultado recopilar y verificar información desde Tigray, aunque el domingo se reportó cierta conectividad. Residentes de Mekelle dijeron a The Associated Press el sábado que las fuerzas federales habían recuperado el aeropuerto, aunque los detalles eran escasos.

Civiles saquearon oficinas gubernamentales y se llevaron equipos de la sede policial en Mekelle mientras se retiraban combatientes aliados al FLPT, afirmó el domingo un empresario local que presenció las salidas y los saqueos. El saqueo fue contra la oficina de la administración del FLPT, la sede de la policía regional y algunas tiendas, señaló Filmon Equar Hailu.

En una conversación telefónica desde Mekelle, Filmon contó que vio a algunos combatientes aliados al FLPT con armas ligeras salir de la ciudad, algunos a pie. Las salidas comenzaron en pequeños grupos hace unos tres días y continuaron hasta la tarde del sábado, precisó.

Pequeños grupos de combatientes de la Fuerza de Paz de Tigray entraron en Mekelle, indicó Filmon, y añadió que escuchó disparos de celebración durante la noche hasta la mañana del domingo.

El FLPT es uno de siete grupos de oposición que declararon una alianza a finales del mes pasado cuyo objetivo es sacar a Abiy del poder. Abiy llegó al cargo de primer ministro en 2018 y fue reelegido a principios de este año. Además de haber sido en su día el partido gobernante de Tigray, el FLPT fue el grupo dominante en una coalición que gobernó Etiopía entre 1991 y 2018.

Los combates han traído nuevas penurias a civiles que aún se recuperan de la guerra anterior. Residentes han descrito temores de un nuevo aislamiento tras la suspensión de vuelos. También informaron que las carreteras que conectan Tigray y Afar habían sido cerradas al tránsito civil.

La reanudación de los combates tiene implicaciones regionales

El conflicto también está poniendo a prueba alianzas regionales, y Etiopía acusa al FLPT de estar recibiendo apoyo de Eritrea y Egipto. Las relaciones entre Etiopía y Egipto han sido frías en los últimos años debido a una gran represa hidroeléctrica en el río Nilo a la que se opone El Cairo por temor a que pueda reducir la cantidad de agua que recibe Egipto.

Abiy también irritó a Eritrea por su deseo declarado de tener acceso al puerto eritreo de Assab, en el mar Rojo.

Etiopía cerró el jueves su embajada en Eritrea y ordenó a 10 diplomáticos eritreos abandonar Adis Abeba, la capital federal por “participación en actividades que suponen una amenaza directa para la seguridad nacional de Etiopía”. Eritrea respondió rompiendo relaciones diplomáticas con su vecino.

Egipto niega apoyar al FLPT y Eritrea sostiene que Abiy está intentando externalizar un conflicto interno.

El presidente eritreo Isaias Afwerki viajó a Egipto en una visita de trabajo por invitación del presidente egipcio Abdel-Fatá el-Sisi, informó el sábado el ministro de Información de Eritrea, Yemane Gebremeskel.

Afwerki y el-Sisi “discutirán un mayor fortalecimiento de los lazos bilaterales durante la visita”, escribió Yemane en X.

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Kazziha reportó desde Nairobi, Kenia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.