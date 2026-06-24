Un niño de 12 años fue sometido a eutanasia en Países Bajos por primera vez tras un cambio en la ley

En los Países Bajos, por primera vez, tras un cambio en la ley hace dos años, se practicó la eutanasia a un niño gravemente enfermo menor de 12 años.

En una carta dirigida al parlamento, la ministra de Sanidad holandesa, Sophie Hermans, afirmó que el niño había fallecido el año pasado, pero no especificó su edad, la fecha de su muerte ni la enfermedad que padecía, según informó la cadena de televisión NOS.

En los Países Bajos, la ley se modificó en 2024 para extender la eutanasia a los niños menores de 12 años, y así permitirles “morir con dignidad” si no existía ninguna forma de escapar de un dolor o sufrimiento extremadamente intenso.

Anteriormente, el procedimiento solo estaba permitido para recién nacidos y niños mayores de 12 años. Los pacientes menores de 18 años requieren el consentimiento de un padre o tutor.

Según las leyes de eutanasia, una persona debe encontrarse en un estado de sufrimiento intolerable sin esperanza realista de alivio, y esta práctica solo debe aplicarse en circunstancias excepcionales y extremas.

Se preveía que la ley se aplicara a unos cinco niños al año ( PA )

Para que se pueda llevar a cabo el procedimiento, un médico debe convencer a las autoridades de que la eutanasia es apropiada y que no existe una alternativa humana. El umbral es extremadamente alto cuando se aplica la legislación a niños pequeños.

Según NOS, Hermans afirmó que el comité de revisión examinó el caso y habló con el médico implicado.

El dictamen del comité se remitió al Ministerio Público, que deberá determinar si el médico actuó conforme a la ley. La recomendación del comité de revisión se hará pública en breve, explicó.

Cuando se modificó la norma, se preveía que solo se aplicaría a unos cinco niños al año.

“La eutanasia solo está permitida para pacientes cuyo sufrimiento insoportable, sin perspectivas de mejoría, tiene una dimensión médica”, según las directrices gubernamentales.

“La interrupción de la vida solo está permitida si un niño padece una enfermedad terminal y sufre de forma insoportable sin ninguna perspectiva de mejoría. Esto significa que el niño sufre un dolor constante e intenso. Y que no existe cura ni alternativa razonable para aliviar su sufrimiento, ni siquiera mediante cuidados paliativos”.

“En esta situación, el médico puede decidir, junto con los padres, poner fin a la vida del niño. Esta decisión siempre se toma en consulta con los padres y, si es posible, también con el niño”.

Traducción de Olivia Gorsin