Tribunal alemán rechaza poner fin a juicio de exoficial ucraniano acusado de dañar gasoducto

Un tribunal alemán rechazó el martes una solicitud de la defensa para poner fin al juicio contra un exoficial del ejército ucraniano acusado de colocar explosivos en los gasoductos Nord Stream, construidos para transportar gas ruso a Europa occidental.

Serhii Kuznietsov, de 50 años, comenzó a ser juzgado en el tribunal estatal de Hamburgo el 14 de octubre, acusado de provocar una explosión, causar daños a propiedad, interrumpir un servicio público y ser “cómplice de crímenes de guerra” por atacar infraestructura civil.

Es acusado de haber sido el cabecilla del ataque contra los gasoductos Nord Stream, considerado uno de los mayores actos de sabotaje en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Sus abogados presentaron rápidamente una moción para desestimar los cargos. Argumentaron que Kuznietsov seguía siendo un soldado en servicio activo y, por lo tanto, estaba obligado por la ley ucraniana a no hablar por razones de seguridad nacional, y que, según la ley alemana, cualquiera que no pueda declarar no puede ser condenado.

El tribunal desestimó la moción el martes, en el segundo día de audiencias, informó la agencia de noticias alemana dpa. Señaló que la defensa del acusado no estaba limitada por la ley alemana y que la libertad de declarar en Alemania no está restringida por las condiciones de servicio de un país extranjero.

Las explosiones submarinas del 26 de septiembre de 2022 rompieron el gasoducto Nord Stream 1, que era la principal ruta de suministro de gas natural de Rusia a Alemania hasta que Moscú cortó los suministros en agosto de 2022, meses después de lanzar su invasión de Ucrania. También dañaron Nord Stream 2, que nunca entró en funcionamiento porque Alemania suspendió su proceso de certificación poco antes de la invasión.

Según las acusaciones, el sospechoso organizó y llevó a cabo la detonación de al menos cuatro bombas de entre 14 y 27 kilogramos (alrededor de 31 a 62 libras) a una profundidad de 70 a 80 metros (230 a 263 pies) cerca de la isla danesa de Bornholm.

Kuznietsov fue detenido el año pasado en Italia. Fue identificado públicamente en los procedimientos de extradición que condujeron a su traslado a Alemania en noviembre.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha negado que su país estuviera implicado en las explosiones de los gasoductos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.