Lista parcial de ganadores de los Emmy 2026

Jean Smart, de “Hacks”, sigue acumulando triunfos. Ganó su quinto Emmy consecutivo como actriz principal en una serie de comedia en la ceremonia de los Emmy del lunes por la noche.

Es su octavo trofeo en total, lo que la empata con el récord histórico de intérpretes que comparten Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus, y el lunes Allison Janney también se sumó al grupo. Smart se convirtió en la primera mujer en ganar el premio a mejor actriz por cada temporada durante toda la emisión de una serie.

Kate O’Flynn ganó el primer premio de la noche. Su victoria fue como mejor actriz de reparto en una comedia por “Widow’s Bay”.

El Premio Humanitario Bob Hope fue entregado al actor Michael J. Fox.

Diecinueve Premios Emmy se entregan el lunes en el Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles. El fin de semana pasado se anunciaron decenas de ganadores de los Emmy, incluida la presentadora Mariska Hargitay, que obtuvo dos trofeos.

A continuación, una lista parcial de ganadores en la 78.ª edición anual de los Premios Emmy.

Actor, serie de comedia

Matthew Rhys, “Widow’s Bay”

Actriz, serie de comedia

Jean Smart, “Hacks”

Actor, serie de drama

Noah Wyle, “The Pitt”

Actriz, serie de drama

Rhea Seehorn, “Pluribus”

Actor, serie limitada, antología o película

Matthew Rhys, “The Beast in Me”

Actor de reparto, serie de drama

Tom Pelphrey, “Task”

Actriz de reparto, serie de drama

Allison Janney, “The Diplomat”

Actor de reparto, serie de comedia

Stephen Root, “Widow’s Bay”

Actriz de reparto, serie de comedia

Kate O’Flynn, “Widow’s Bay”

Actriz, serie limitada, antología o película

Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”

Reality o competencia

“The Traitors”

Programa de humor y variedades

“The Late Show with Stephen Colbert”

Dirección, serie de drama

Saul Metzstein, “Slow Horses”

Dirección, serie de comedia

Hiro Murai, “Widow’s Bay”

Guion, serie de comedia

Katie Dippold, “Widow’s Bay”

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.