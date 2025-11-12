Rusia avanza en el sur de Ucrania mientras amplía ataques en la línea del frente

El ejército ruso invadió tres asentamientos en la región sureña de Zaporiyia en Ucrania, informó el miércoles el principal comandante militar de Kiev, mientras las fuerzas de Moscú expanden sus esfuerzos para capturar más territorio ucraniano.

La densa niebla permitió a las tropas rusas infiltrarse en las posiciones ucranianas en Zaporiyia, escribió el general Oleksandr Syrskyi en la aplicación de mensajería Telegram, añadiendo que las unidades ucranianas están inmersas en "batallas agotadoras" para repeler el avance ruso.

Sin embargo, señaló que las batallas más feroces aún se libran en la sitiada ciudad ucraniana de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, donde se produjeron casi la mitad de todos los enfrentamientos en el frente en las últimas 24 horas.

Las ciudades de Kupiansk y Lyman en la región nororiental de Járkiv en Ucrania también han presenciado recientemente un aumento en los combates.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de su vecino hace casi cuatro años y ahora ocupa aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano. Nuevas sanciones de Estados Unidos que apuntan al sector petrolero de Rusia, que es el pilar de la economía rusa, entrarán en vigor el 21 de noviembre. Su propósito es obligar al presidente ruso, Vladímir Putin, a aceptar un alto el fuego.

Mientras tanto, los funcionarios de Kiev corren el riesgo de distraerse por un creciente escándalo de corrupción que envuelve a altos miembros del gobierno. El ministro de Justicia de Ucrania, Herman Halushchenko, fue suspendido de su cargo el miércoles tras ser investigado, anunció la primera ministra, Yuliia Svyrydenko.

Los avances rusos tienen un costo

Las sanciones de Estados Unidos a las mayores compañías petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, aumentan la presión sobre Putin. El líder ruso ha evitado hasta ahora negociaciones de paz serias a alto nivel, y los funcionarios ucranianos y occidentales le acusan de dar largas mientras su ejército intenta apoderarse de más territorio ucraniano. Los esfuerzos internacionales de paz no han dado resultado.

El ejército ruso, más grande y mejor equipado, ha intensificado sus ataques, poniendo al ejército ucraniano, falto de personal, bajo una presión severa. Los funcionarios ucranianos dijeron en septiembre que la línea del frente se ha extendido hasta casi 1.250 kilómetros (800 millas). El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo a principios de este mes que Rusia había desplegado alrededor de 170.000 tropas en Donetsk.

En las últimas cuatro semanas, el Ministerio ruso de Defensa ha informado de la captura de nueve asentamientos y aldeas en Donetsk: ocho en la región de Zaporiyia, siete en la región de Dnipropetrovsk y cinco en la región de Járkiv.

Sin embargo, la corrosiva guerra de desgaste de Rusia ha sido costosa en términos de bajas y armamento, y Ucrania ha logrado mantenerlo en ganancias incrementales en el campo de batalla.

El Instituto para el Estudio de la Guerra dijo que el asedio de Rusia a Pokrovsk, donde ha desplegado operadores de drones de élite y soldados de fuerzas especiales "spetsnaz", ha sido lento porque sus comandantes militares han dispersado mucho sus recursos.

Rusia ha emprendido varias operaciones ofensivas simultáneas en todo el frente y está teniendo dificultades para extender las operaciones logísticas, dijo el grupo de expertos con sede en Washington el martes por la noche.

Mientras tanto, Ucrania ha lanzado ataques continuados con drones de largo alcance sobre activos de alto valor relacionados con el ejército dentro de Rusia.

Su último ataque alcanzó la planta química Stavrolen en Budionnovsk, en la región de Stávropol de Rusia, durante la noche, según el estado mayor general. La planta produce polímeros para materiales compuestos utilizados por el ejército ruso, dijo.

La periodista de Associated Press Dasha Litvinova en Tallín, Estonia, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.