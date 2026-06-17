El expresidente español Zapatero declara ante un juez en un caso de corrupción

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero comparecía el miércoles ante un juez en Madrid en relación con su presunto papel en el rescate gubernamental de una aerolínea y con vínculos con joyas descubiertas en un registro policial en su oficina.

Se trata de la primera comparecencia de Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional desde que el mes pasado quedó bajo investigación por presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otras posibles irregularidades financieras en relación con el rescate del gobierno español a la aerolínea Plus Ultra.

Zapatero, de 65 años, que fue presidente del Gobierno de 2004 a 2011, llevaba una década fuera de cargos públicos cuando Plus Ultra recibió 53 millones de euros (61,5 millones de dólares) en dinero público en 2021 procedente de un fondo de recuperación por el COVID-19.

El juez José Luis Calama también examina un posible caso de fraude fiscal y de comercio de contrabando relacionado con joyas valoradas en 1,3 millones de euros, descubiertas en una caja fuerte por la policía durante un registro de la oficina de Zapatero en mayo.

Zapatero ha negado cualquier irregularidad en el caso de la aerolínea y ha dicho que las joyas fueron heredadas o recibidas como regalos.

Zapatero sigue siendo una figura importante para el Partido Socialista que encabeza el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuyo partido se ha visto sacudido por escándalos de corrupción en los últimos dos años.

Plus Ultra, que tenía inversores de Venezuela, era una aerolínea especializada en vuelos entre España y Sudamérica.

Desde que dejó el cargo, Zapatero ha centrado gran parte de su actividad en mantener el diálogo con el gobierno de Venezuela, que quedó en gran medida aislado de los países occidentales después de que reprimiera a la oposición democrática.

En España, un juez de instrucción investiga sospechas de un delito y puede recomendar que un caso vaya a juicio si hay pruebas suficientes. Luego, un juez distinto supervisa la fase del juicio. Todo el proceso puede tardar meses o más.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.