El enviado de EEUU se reúne con líderes europeos en la cumbre sobre garantías de seguridad a Ucrania

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió con líderes europeos en París el jueves para abordar las garantías de seguridad para Ucrania.

El enviado, nombrado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mediar en las conversaciones de paz, también planea reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo un funcionario de la presidencia de Ucrania. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

Witkoff fue invitado a participar en la reunión de la llamada "coalición de los dispuestos" para comentar la ayuda a Ucrania, incluida la elaboración de planes de apoyo militar en caso de un alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania para disuadir futuras agresiones rusas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, quienes lideran el grupo, han insistido en que cualquier fuerza europea de "reaseguro" en Ucrania necesita el respaldo de Estados Unidos.

En un cambio de política a principios de este mes, Estados Unidos dio indicios de estar dispuesto a apoyar garantías de seguridad para Ucrania que se asemejan al mandato de defensa colectiva de la OTAN, dijo Zelenskyy. Sin embargo, no está claro cómo se materializaría ese apoyo en la práctica. Ucrania espera que Washington continúe compartiendo inteligencia y preste apoyo aéreo.

Mientras tanto, en Ucrania, Rusia lanzó 112 drones de ataque y señuelo en todo el país durante la noche del jueves, según el informe matutino de la Fuerza Aérea de Ucrania. Las defensas aéreas interceptaron o bloquearon 84 drones, según el comunicado.

