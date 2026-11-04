Los demócratas logran una victoria aplastante en Texas y retoman el poder por primera vez en décadas

Los demócratas finalmente consiguieron lo que querían en Texas.

Tras décadas fuera del poder, los demócratas arrasaron el martes en todas las batallas electorales en el bastión más poblado de los republicanos, al hacerse con un escaño del Senado de Estados Unidos y recuperar la mansión del gobernador en una elección histórica que impulsó de la noche a la mañana el resurgimiento de un partido que ha pasado gran parte de los últimos 30 años peleando por migajas.

Las sorprendentes victorias mostraron cómo los votantes, frustrados por los altos precios y preocupados por la corrupción gubernamental, rechazaron de forma contundente al partido del presidente Donald Trump y dieron a los demócratas una base decisiva en un estado de cambios acelerados, con casi 32 millones de habitantes, que es una de las 10 economías más grandes del mundo. La demostración de fuerza incluyó recuperar condados junto a la frontera con México —donde los republicanos habían ganado terreno entre los votantes hispanos— y voltear escaños en el Congreso, pese a que los republicanos modificaron los distritos electorales para darse ventaja.

“Esta victoria es para cada texano que alguna vez se ha preguntado si alguien está escuchando”, afirmó el demócrata James Talarico después de ganar con holgura su contienda al Senado frente al republicano Ken Paxton, el fiscal general del estado, acosado por escándalos.

“Le escuché. Le escuchamos. Y esta noche, el mundo le escucha”, añadió Talarico.

Los demócratas de Texas no habían ganado una campaña estatal desde 1994 y ahora tienen líderes emergentes en Talarico y Gina Hinojosa, quien desalojó al gobernador republicano Greg Abbott en una victoria que la convertirá en la primera gobernadora latina de Texas. También ganaron los poderosos cargos de vicegobernador y fiscal general, ampliando la confirmación del sueño largamente postergado de los demócratas de que los cambios demográficos en el estado se verían seguidos por un giro en el poder político.

A nivel nacional, la derrota encenderá alarmas entre los republicanos, que dependen de ganar Texas en los años de elección presidencial para mantener una ruta hacia la Casa Blanca. En Florida, el gobernador republicano saliente Ron DeSantis evaluó el daño.

“Texas ha sido el estado republicano más significativo de este siglo. Una barrida demócrata en las contiendas estatales —y la posible captura de la Legislatura— elimina uno de los anclajes del Partido Republicano moderno”, publicó DeSantis en redes sociales. “Una pérdida enorme”.

Poner la victoria en práctica es ahora el desafío para los demócratas

La forma en que gobierne Hinojosa probablemente abrirá un cambio político y cultural drástico en el Capitolio de Texas, que en la última década aprobó una de las leyes de aborto más estrictas del país, medidas cada vez más agresivas contra la inmigración y una flexibilización de las leyes sobre armas, incluso cuando Texas fue escenario de algunos de los peores tiroteos masivos del país en la última década.

Los demócratas no ganaron en Texas con promesas de dar marcha atrás en temas como el aborto, las armas, los derechos de las personas transgénero y el desvío de dinero público de impuestos hacia la educación privada. En cambio, hicieron campaña con ideas más populistas sobre la asequibilidad y con críticas a los centros de datos de inteligencia artificial y a la corrupción.

Hinojosa, legisladora estatal que representa a un distrito liberal de Austin y creció en el valle del río Bravo, en la frontera con México, se distanció de la orgullosa marca progresista que llevaba en el Congreso estatal. En su lugar, rechazó los temas de guerra cultural y adoptó posturas populistas sobre una economía golpeada por los aranceles de Trump y una guerra impopular con Irán.

“Los votantes han entregado un mandato de cambio, y es el cambio que obtendrán”, afirmó Hinojosa. “Lideraremos con una política de valentía, no de conveniencia. El progreso no será detenido por el partidismo y Texas no se inclinará ante nadie”.

Los condados fronterizos vuelven a los demócratas tras inclinarse por Trump en 2024

Los demócratas lograron un enorme vuelco en los condados fronterizos que se habían desplazado con fuerza —y de manera sorprendente— hacia Trump hace dos años. Las ganancias que los republicanos habían conseguido entre votantes hispanos conservadores prácticamente desaparecieron el martes.

La Encuesta de Votantes de AP, un sondeo amplio de más de 5.000 votantes texanos para el Senado, encontró que Talarico construyó una coalición diversa: ganó a la mayoría de los votantes jóvenes y de los votantes hispanos del estado. Este año, cerca de tres cuartas partes de los votantes menores de 30 años votaron por Talarico, al igual que aproximadamente 6 de cada 10 votantes hispanos.

Apenas hace dos años, Trump había ganado Texas por un margen de dos dígitos.

“De cara a 2028, el Partido Republicano de Texas tiene un trabajo serio por hacer para iniciar el proceso de recuperar nuestro estado del control demócrata”, declaró el vicegobernador republicano Dan Patrick, quien también perdió el martes.

Fuera de Austin, Karen Sites, una dietista registrada de 63 años, y su hija Sofía, de 21, votaron por los demócratas en el suburbio de Dripping Springs. Ambas habían acudido a las urnas conteniendo la respiración después de proclamaciones previas de los demócratas de que recuperarían Texas que nunca se concretaron.

Sofía tiene un hermano o hermana transgénero y dijo que el respaldo de Talarico a los derechos de las personas trans y de la comunidad LGBTQ+ fue algo que atrajo a ambas hacia su campaña. También comentó que estaba frustrada con las políticas republicanas sobre los centros de datos y la protección de la biodiversidad.

“Tengo esperanza”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.