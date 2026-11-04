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El republicano Byron Donalds gana la elección a gobernador en Florida

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EEUU-ELECCIONES-FLORIDA-GOBERNADOR (AP)

El republicano Byron Donalds ganó la elección para gobernador de Florida el martes, al derrotar al demócrata David Jolly. Será el primer gobernador negro del estado y sucederá a su colega de partido, Ron DeSantis, quien no podía postularse a la reelección por límite de mandatos.

Donalds ha servido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2021 y ha sido un firme aliado del presidente Donald Trump.

Florida no ha elegido a un demócrata como gobernador desde 1994. Jolly es un excongresista republicano. The Associated Press declaró a Donalds ganador a las 9:09 p.m., hora del Este.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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