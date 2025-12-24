Un amigo de la infancia de una colegiala vaticana desaparecida hace más de 40 años fue investigado por mentir presuntamente a los fiscales.

Laura Casagrande, que ahora tiene 57 años, pudo ser la última persona que vio a Emanuela Orlandi antes de que desapareciera en 1983, a los 15 años, cuando se dirigía a una clase de música.

Casagrande, también exalumna de la escuela de música Tommaso Ludovico da Victoria, fue una de los primeras en declarar cuando se reabrió la investigación sobre la desaparición en 2023.

Recordaba difusamente que, días después de la desaparición, alguien la llamó para exigir la liberación de Mehmet Ali Agca, el hombre armado encarcelado por disparar contra el Papa Juan Pablo II en 1981.

La desaparición de Orlandi dio lugar a muchas teorías elaboradas, incluida la de que estaba retenida como rehén a cambio de la liberación de Agca. Pero las investigaciones nunca aportaron pistas concretas y los testigos demostraron ser poco fiables.

open image in gallery Emanuela Orlandi, la adolescente presuntamente secuestrada en 1983 ( AP )

Los fiscales dijeron el viernes que el último testimonio de Casagrande había “parecido muy contradictorio”, en su decisión de ponerla bajo investigación.

Andrea De Priamo, presidente de la comisión bicameral, dijo que era “como si la persona escuchada quisiera retirarse de la escena”.

Casagrande se disculpó por las lagunas en su recuerdo de los hechos durante su testimonio.

Laura Sgrò, abogada de la familia Orlandi, acogió con satisfacción la decisión de interrogarla sobre su recuerdo de los hechos.

Relató: “Se nota que está siendo reticente. ¿Está encubriendo a alguien? ¿Por qué hay tanto miedo después de tantos años?”

Pietro Orlandi, hermano de Emanuela, declaró a los medios de comunicación italianos: “Es una noticia importante, y me alegro de que la fiscalía investigue de forma confidencial; significa que lo hacen con total seriedad”.

open image in gallery Pietro Orlandi (en la foto) celebró la decisión de investigar el testimonio de Laura Casagrande. La familia acusó al Vaticano de ocultar información ( Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved )

La desaparición es uno de los mayores casos sin resolver de Italia e inspiró un exitoso documental de Netflix antes de que los investigadores reabrieran el caso.

Los Carabinieri de Roma, en colaboración con los magistrados del Vaticano, están examinando documentos antiguos y reconstruyendo los últimos movimientos de la joven desaparecida.

Un primer examen de las pruebas realizado en 2023 sacó pistas “dignas de más investigaciones”, declaró entonces el fiscal jefe del Vaticano, Alessandro Diddi.

Sigue sin estar claro cómo o por qué desapareció Orlandi aquella noche del 22 de junio de 1983. Las teorías van desde un supuesto complot del KGB hasta una operación mafiosa orquestada por altos cargos del Vaticano.

El padre de Emanuela, Ercole Orlandi, trabajaba como mensajero para el Vaticano y la familia vivía en la Ciudad del Vaticano.

Otra teoría sostenía que había sido llevada a Londres y vivía en un albergue juvenil propiedad de una congregación católica, financiado por el Vaticano.

A lo largo de los años, el caso hizo que investigadores de todo el mundo siguieran pistas y estuvieran en busca de sus restos.

Traducción de Olivia Gorsin