EEUU dice que se ha abusado del sistema mundial de asilo; pide cambios

La administración Trump presentó el jueves a varios países su visión de que se ha abusado de manera rampante del sistema mundial para solicitar asilo, en vigor desde la Segunda Guerra Mundial, e instó a que se unan a Estados Unidos para tomar medidas enérgicas contra este tipo de migración.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, lideró la discusión al margen de la Asamblea General de la ONU junto a representantes de Kosovo, Bangladesh, Liberia y Panamá. La reunión de Landau permitió a los funcionarios estadounidenses evaluar el apoyo e interés inicial para lo que podría ser una reforma masiva del sistema de asilo.

“Si tienes cientos de miles de solicitantes de asilo falsos, ¿qué sucede con el verdadero sistema de asilo?”, expresó Landau en sus comentarios iniciales. “Decir que el proceso es susceptible de abuso no es xenofóbico; no es ser una persona mala o cruel”.

Estados Unidos dijo que los cambios deben, como mínimo, adoptar el asilo como un estatus temporal y dictar que aquellos que buscan protección eventualmente deben regresar a casa. La administración Trump también enfatizó que no existe el derecho a recibir asilo en un país de elección y que las decisiones son gobernadas por naciones individuales, no por organizaciones multinacionales.

Grupos de derechos humanos observaron desde el margen con inquietud.

Bill Frelick, director de derechos de refugiados y migrantes de Human Rights Watch, dijo que la propuesta de Estados Unidos “parece el primer paso en un intento de desmantelar el sistema mundial de refugiados”. Criticó la propuesta por no adoptar un principio fundamental del sistema actual de que las personas no deben ser enviadas a países donde enfrentan persecución.

Desde 2017, Estados Unidos ha sido, con mucho, el principal destino para los solicitantes de asilo, con Alemania en un distante segundo lugar, según cifras de 2024 de la agencia de refugiados de la ONU. El presidente estadounidense Donald Trump y sus aliados dicen que personas con casos débiles han abusado del sistema para ingresar a Estados Unidos, obteniendo permisos de trabajo mientras sus casos tardan años en avanzar en los tribunales de inmigración saturados.

Estados Unidos forma parte de un sistema mundial de asilo establecido por primera vez en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y que fue incorporado en la ley estadounidense en 1980.

Las personas que buscan refugio en Estados Unidos pueden solicitar asilo una vez que están en suelo estadounidense, independientemente de si llegaron legalmente. Para calificar, deben demostrar un temor de persecución en su propio país por razones específicas, como su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. Los refugiados cumplen con un estándar similar al solicitarlo desde el extranjero.

Una vez que alguien recibe asilo, no puede ser deportado, tiene permiso legal para trabajar, traer a su familia inmediata, solicitar residencia legal y eventualmente buscar la ciudadanía estadounidense. Ofrece un futuro permanente en Estados Unidos.

El número de personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo ha aumentado en los últimos años, sobrecargando los tribunales de inmigración, lo que ha generado críticas de que personas que llegan por empleo u otras razones que no cumplen con los estándares de asilo están abusando del sistema.

Ante las crecientes críticas por el gran número de migrantes que llegan a la frontera, la administración del expresidente Joe Biden tomó medidas que restringieron severamente el acceso al asilo.

El primer día en el cargo, Trump firmó una orden declarando una invasión en la frontera sur y suspendió “la entrada física” de migrantes y su capacidad para solicitar asilo hasta que él decida que ha terminado. Los defensores de la inmigración han demandado, y el asunto está en tribunales.

___

Spagat informó desde San Diego. Los escritores de The Associated Press Matthew Lee en Nueva York y Rebecca Santana en Washington contribuyeron a este informe.