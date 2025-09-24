Dinamarca pide perdón a mujeres y niñas indígenas de Groenlandia por anticoncepción forzada

Katrine Petersen tenía 13 años cuando quedó embarazada, y médicos en la ciudad de Maniitsoq, en Groenlandia, después de interrumpir su embarazo, le colocaron un método anticonceptivo sin su consentimiento.

Ahora, con 52 años y viviendo en Dinamarca, Petersen recordó que le dijeron que le habían colocado el dispositivo intrauterino antes de salir del hospital.

“Por mi edad, no sabía qué hacer”, relató llorando. “Lo mantuve dentro de mí y nunca hablé de ello”.

Petersen dijo que su trauma la llevó a sentir “ira, depresión y a beber demasiado”, ya que suprimió los recuerdos de sus experiencias y no habló de ello con los médicos.

Más adelante en la vida, después de casarse, no pudo tener hijos.

En una ceremonia el miércoles en Nuuk, la capital de Groenlandia, la primera ministra danesa Mette Frederiksen, con la voz quebrada, se disculpó con las niñas y mujeres indígenas groenlandesas como Petersen, a quienes las autoridades sanitarias danesas les colocaron anticonceptivos invasivos en contra de su voluntad en casos que se remontan a la década de 1960.

“Hoy, solo hay una cosa real que decir: lo siento”, dijo Frederiksen en danés, después de que su homólogo groenlandés Jens-Frederik Nielsen pronunció un discurso solemne en groenlandés. “Lo siento por el mal que se les hizo porque eran groenlandeses. Lo siento por lo que se les quitó y por el dolor que causó”.

“Muchas de ustedes han estado luchando durante años por justicia y para que las escuchemos, para que asumamos la responsabilidad, y eso es lo que estamos haciendo ahora: Dinamarca y Groenlandia juntos”, agregó Frederiksen, lamentando “un capítulo en nuestra historia compartida que nunca debió haberse escrito”.

“En nombre de Dinamarca. Lo siento”, dijo ante un educado aplauso.

La disculpa llega mientras Trump busca influencia en Groenlandia

El mes pasado, Dinamarca y Groenlandia ya publicaron disculpas por su papel en el maltrato a las mujeres y niñas justo antes de la publicación de una investigación independiente sobre el abuso.

El evento llega en un momento difícil con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explotando divisiones entre Dinamarca y Groenlandia mientras busca influencia estadounidense, incluso jurisdicción sobre el territorio.

Mientras tanto, Dinamarca ha tratado de apaciguar el movimiento independentista en Groenlandia, pero los abusos históricos cometidos por la antigua potencia colonial han empañado sus esfuerzos de reconciliación.

Groenlandia, que sigue siendo parte del reino danés, fue una colonia bajo la corona de Dinamarca hasta 1953, cuando se convirtió en una provincia del país escandinavo. En 1979, la isla obtuvo el autogobierno, y 30 años después, Groenlandia se convirtió en una entidad autónoma.

La anticoncepción forzada de mujeres y niñas indígenas fue parte de siglos de políticas danesas que deshumanizaron a los groenlandeses y sus familias.

Las políticas incluían la remoción de niños inuit de sus padres para ser entregados a familias de acogida danesas para su reeducación y pruebas de competencia parental controvertidas que resultaron en la separación forzada de familias groenlandesas.

A niñas inuit les colocaron DIUs sin su consentimiento

Una investigación independiente, publicada a principios de este mes, encontró que las víctimas inuit, a algunas de tan solo 12 años o menos, fueron les colocaron DIUs o recibieron inyecciones de anticonceptivos hormonales. No les informaron los detalles sobre el procedimiento, ni dieron su consentimiento.

Algunas describieron experiencias traumáticas que les dejaron sentimientos de vergüenza, así como efectos secundarios físicos, desde dolor y sangrado hasta infecciones graves.

Si bien el informe abarcó las experiencias de 354 mujeres que hablaron con los investigadores, las autoridades danesas dicen que más de 4.000 mujeres y niñas —supuestamente la mitad de las mujeres fértiles en Groenlandia en ese momento— recibieron DIUs entre la década de 1960 y mediados de la década de 1970. No se sabe cuántos de esos casos carecieron de consentimiento.

“Por supuesto, estoy pensando en todas las mujeres que fueron tratadas como yo”, dijo Petersen, quien se quitó el DIU a principios de este año, después de no hablar de sus experiencias durante más de 30 años. “Empatizo con mis compañeras en este episodio de nuestra vida”.

El supuesto propósito de la anticoncepción forzada era limitar el crecimiento de la población

El supuesto propósito de la anticoncepción forzada era limitar el crecimiento de la población en Groenlandia al prevenir embarazos. La población en la isla ártica aumentaba rápidamente en ese momento debido a mejores condiciones de vida y mejor atención médica. Groenlandia asumió sus propios programas de atención médica en 1992.

Kirstine Berthelsen, de 66 años, que ahora vive en Copenhague, asistió al evento del miércoles en Nuuk. Cree que tenía 14 años cuando le colocaron un DIU en Groenlandia. Recuerda haber sido llevada a un hospital, pero no se le dio una razón. Más tarde, recuerda que estar en “dolor interminable”.

A los 34 años, dio a luz a un hijo, pero cree que dos embarazos fallidos posteriores fueron resultado de complicaciones causadas por la anticoncepción.

Muchas mujeres todavía están enojadas, pero algunas dicen que una disculpa las ayudará a reconciliarse

“Por supuesto, estoy enojada con el Estado danés por este acto”, dijo Berthelsen, mientras empacaba una maleta para su vuelo a Groenlandia.

Para Berthelsen, ahora jubilada, la disculpa oficial llega en “el momento adecuado”.

“Estoy lista para una reconciliación, porque me ayudará”, señaló. “Personalmente, será un gran evento para mí, y estoy segura de que será un alivio”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.