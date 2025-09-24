Pastores negros dicen que Charlie Kirk no es un mártir y condenan el racismo y la violencia política

Cómo se está recordando a Charlie Kirk — con muchos conservadores y cristianos blancos, particularmente evangélicos, enfatizando su fe y etiquetándolo como mártir — ha generado debate entre el clero negro, que intenta conciliar una visión heroica del joven de 31 años con las declaraciones insultantes que ofreció sobre personas de color, transgénero y gays.

"La forma en que mueres no redime la forma en que vives", declaró el reverendo Howard-John Wesley, de Alexandria, Virginia, en un sermón tras el asesinato de Kirk, que ha acumulado decenas de miles de visitas en línea.

Las reacciones a la muerte de Kirk marcaron un momento notable de división racial en Estados Unidos, desarrollándose al mismo tiempo el domingo en todo el país.

Desde los púlpitos de las iglesias negras, los pastores usaron sus sermones para denunciar lo que llamaron retórica de odio de Kirk que va en contra de las enseñanzas de Jesucristo y el Evangelio. En un estadio de fútbol lleno en Arizona, decenas de miles de personas celebraron a Kirk como un mártir y un héroe conservador inspirador y con principios.

El asesinato de Kirk en un campus universitario en Utah, así como las secuelas de su muerte, se han convertido en la última línea de falla en la política y la raza en Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump.

Muchos pastores de las denominaciones cristianas afroamericanas más grandes vincularon la veneración a Kirk —quien usó su plataforma para proferir declaraciones que denigraban a personas negras, inmigrantes, mujeres, musulmanes y personas LGBTQ+— con la historia de convertir la fe en arma para justificar el colonialismo, la esclavitud y la intolerancia.

"El cristianismo vino con la teoría de que las personas negras eran inferiores y, por lo tanto, debían ser esclavizadas", declaró el reverendo Jacqui Lewis, pastor de Middle Collegiate Church en la ciudad de Nueva York.

Agregó que las voces poderosas han controlado durante mucho tiempo el micrófono y lo han usado para remodelar el cristianismo para servir al poder, la exclusión y el odio.

"Hay quienes le llaman cristianismo, pero es nacionalismo blanco envuelto en el discurso de Jesús", indicó Lewis en una entrevista esta semana. "Y no es cristiano. Simplemente no lo es".

Ahora, Lewis y otros señalaron que los pastores negros deben hablar con valentía, buscando en su tradición de hablar en contra de aquellos que promueven el racismo.

"Estamos criticando la forma en que es el mundo porque ese es nuestro trabajo", sostuvo.

"No por el Jesús que conozco"

La presencia de decenas de miles de seguidores que casi llenaron un estadio de fútbol profesional en Arizona para un servicio conmemorativo el domingo, al que asistieron Trump, el vicepresidente JD Vance y seguidores del movimiento MAGA, es un testimonio de la enorme influencia que Kirk acumuló en sectores derechistas.

"Fue en parte un servicio conmemorativo, pero otra parte fue más como un mitin político", apuntó el reverendo Joel Bowman, pastor de Temple of Faith Baptist Church en Louisville, Kentucky. "La confusión de simbolismo cristiano y conservadurismo de derecha ha sido realmente un sello distintivo de la marca de nacionalismo cristiano que hemos visto en los últimos ocho, nueve, diez años" desde que Trump ha definido la política republicana.

Muchos hablaron de Kirk como un hombre de familia cuya fe cristiana, creencia en la libre expresión y valores ultraconservadores eran parte de su atractivo.

"Amigos míos, para Charlie, debemos recordar que él es un héroe para los Estados Unidos de América. Y es un mártir para la fe cristiana", dijo Vance.

El reverendo F. Bruce Williams, pastor de Bates Memorial Baptist Church en Louisville, Kentucky, había rechazado la afirmación de martirio mucho antes de que Vance se dirigiera a los dolientes de Kirk en Arizona.

Aunque enfatizó que "la vida de Kirk fue trágicamente arrebatada por la violencia", aseveró Williams en un sermón compartido más de 40.000 veces en Facebook, "lo que también es trágico es que están tratando de convertirlo en un mártir de la fe".

"Ahora, él murió violentamente, pero no murió por la fe. No la fe que conozco. No por el Jesús que conozco".

"Charlie Kirk no merecía ser asesinado", coincidió Wesley, pastor de Alfred Street Baptist Church, en su sermón en línea. "Pero me siento abrumado al ver las banderas a media asta, llamando a esta nación a honrar y venerar a un hombre que fue un racista abierto y pasó toda su vida sembrando semillas de división y odio en esta tierra".

El clero denuncia comparaciones con Martin Luther King Jr.

Kirk una vez llamó a la ley que otorgó igualdad de derechos a las personas de color "un error" y describió al ícono de los derechos civiles, el reverendo Martin Luther King Jr., como "horrible", lo que llevó a muchos líderes de iglesias negras a rechazar las comparaciones entre el asesinato de Kirk y el asesinato de King en 1968.

"¿Cómo se atreven a compararlo con Martin Luther King?", destacó el reverendo Jamal Bryant, pastor de New Birth Missionary Baptist Church en Seacrest, Georgia, en un sermón publicado en su cuenta de Instagram.

"Lo único que tienen en común es que ambos fueron asesinados por un hombre blanco. Aparte de eso, no tienen nada en común".

El reverendo Freddy Haynes III, pastor de Friendship West Baptist Church en Dallas, hizo eco de Bryant al advertir sobre la comparación Kirk-King.

"Permítanme apresurarme a decir que estoy en contra de la violencia política. Kirk debería seguir vivo".

Pero, agregó en un sermón publicado en Instagram: "No estoy de acuerdo con nada de lo que dijo Kirk. Lo que dijo Kirk era peligroso. Lo que dijo era racista. Enraizado en la supremacía blanca. Desagradable y lleno de odio. Pero debería seguir vivo".

Algunos pastores enfatizan la fe y los valores tradicionales de Kirk

El conservadurismo de Kirk resuena con algunos pastores negros porque ellos mismos son conservadores que suscriben la ideología política evangélica que ha estado en aumento en la era Trump.

Patrick L. Wooden Sr., un pastor en Raleigh, Carolina del Norte, celebró a Kirk por su promoción de valores cristianos conservadores. Cree que las políticas liberales que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión han dejado atrás a los estadounidenses negros de clase trabajadora en favor de otros grupos. También estuvo de acuerdo con las declaraciones de Kirk contra las personas transgénero y otros en la comunidad LGBTQ+.

"Oro para que nuestro país no haya degenerado al punto en que si alguien no puede superar el punto de vista o la posición de otro... use como respuesta dispararle con un arma", expresó Wooden, quien pastorea la Upper Room Church of God in Christ y es un obispo ordenado en la denominación pentecostal predominantemente afroamericana.

___

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Luis Andres Henao en Nueva York y Peter Smith en Pittsburgh, Pensilvania.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.