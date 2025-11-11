Diamante "Mellon Blue" se vende por $26,6 millones en subasta en Suiza

Un diamante azul de casi 10 quilates se vendió en una subasta en Suiza por 20,5 millones de francos suizos (26,6 millones de dólares) incluyendo comisiones.

El "Mellon Blue" de 9,51 quilates en forma de pera —nombrado en honor a la fallecida mecenas de las artes estadounidense Rachel "Bunny" Mellon— estaba previsto a alcanzar entre 20 y 30 millones de dólares en la subasta de Christie's el martes.

La casa declaró que la piedra se vendió dentro del rango estimado. El precio final incluye la "prima del comprador" y otras tarifas.

"No fue el momento deslumbrante que esperaba", comentó Tobias Kormind, director general de la joyería en línea 77 Diamonds.

Añadió que la gema fue "anunciada como lo más grande de la temporada" pero fue afectada por un ambiente de mercado negativo.

"Las tensiones geopolíticas —desde la guerra en Ucrania hasta los aranceles de Trump— y una economía china debilitada que mantuvo alejados a muchos compradores habituales, dejaron la sala notablemente cautelosa", manifestó en un comunicado.

El subastador Rahul Kadakia, director del departamento de subastas de lujo en Christie's, celebró un "momento notable" para su equipo, "evidenciando el apetito de la élite entre los coleccionistas por gemas extraordinarias e históricas".

Fue un contraste con la venta máxima de un diamante azul: Christie's dice que su precio más alto para un diamante azul vívido se estableció en Ginebra en 2016 cuando el Oppenheimer Blue de 14,62 quilates se vendió por más de 57 millones de dólares.

El Mellon Blue se vendió previamente en 2014, el año en que Mellon falleció, por 32,6 millones de dólares, lo que fue uno de los precios más altos jamás pagados por un diamante de color en una subasta, según Christie's.

Durante décadas, la piedra fue parte de la colección privada de Mellon.

Max Fawcett, director global de joyería de Christie's, indicó que el Mellon Blue era diferente a la gran mayoría de otras gemas modernas que han tenido facetas añadidas y han sido modificadas para realzar el color.

"Cuando tienes una gran forma y un gran color, estás viendo la gema de las gemas", señaló el viernes, destacando la calificación de Fancy Vivid Blue e Internally Flawless por el Instituto Gemológico Estadounidense. "Eso es lo que es esta".

Es el primero de dos días de subastas de joyas en Ginebra. El miércoles, el rival Sotheby's presentará el diamante rosa "Glowing Rose" que se espera atraiga ofertas de alrededor de 20 millones de dólares.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.