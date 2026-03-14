Destacada opositora bielorrusa recoge premio que le otorgaron cuando estaba presa

La destacada figura de la oposición bielorrusa Maria Kolesnikova recogió el sábado un premio por sus aportes a la unidad europea, galardón que no pudo recibir cuando estaba encarcelada en su país hace cuatro años.

A Kolesnikova se le entregó el Premio Internacional Carlomagno en una ceremonia en Aquisgrán, Alemania. Ganó el premio en 2022, cuando lo recibió en su nombre su hermana, Tatsiana Khomich.

Kolesnikova fue una figura clave en las protestas masivas que sacudieron Bielorrusia en 2020. Fue una estrecha aliada de Sviatlana Tsikhanouskaya, la líder opositora que se vio obligada a exiliarse tras desafiar al presidente autoritario Alexander Lukashenko en las elecciones de ese año.

Con el pelo muy corto, una amplia sonrisa y formando un corazón con las manos extendidas, a menudo se la veía al frente de las protestas. Kolesnikova se convirtió en un símbolo aún mayor de resistencia cuando las autoridades bielorrusas intentaron deportarla en septiembre de 2020. Al ser llevada hasta la frontera con Ucrania, se separó brevemente de las fuerzas de seguridad, rompió su pasaporte y regresó caminando a Bielorrusia, donde las autoridades la detuvieron de nuevo.

La flautista profesional de 43 años fue condenada en 2021 por cargos que incluían conspiración para tomar el poder y sentenciada a 11 años de prisión. Enfermó gravemente tras las rejas y se sometió a una cirugía.

Kolesnikova fue liberada en diciembre junto con decenas de otros presos políticos como parte de un acuerdo con Washington que levantó las paralizantes sanciones de Estados Unidos sobre las exportaciones bielorrusas de fertilizantes.

El premio que recibió el sábado lleva el nombre del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlomagno, quien en su día gobernó una franja de Europa occidental desde Aquisgrán. Entre los galardonados anteriores figuran el presidente francés Emmanuel Macron, el expresidente estadounidense Bill Clinton, los papas Francisco y Juan Pablo II, y la excanciller alemana Angela Merkel.

Kolesnikova fue reconocida por su “extraordinario coraje” en la lucha por los derechos democráticos, elecciones libres y el respeto de los derechos humanos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.