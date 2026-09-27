Decisión contra placas conmemorativas del Holocausto causa revuelo en Alemania

La decisión del concejo municipal de una ciudad del este de Alemania de detener la colocación de placas conmemorativas que honran a las víctimas del Holocausto ha provocado indignación, especialmente porque algunos conservadores del canciller Friedrich Merz se sumaron a la ultraderechista Alternativa para Alemania para respaldar la medida.

El concejo municipal de Heidenau, al sureste de Dresde, votó el jueves poner fin a la práctica de incrustar en las aceras placas de latón grabadas con los nombres de víctimas del Holocausto, a menudo en lugar de adoquines y cerca de las viviendas donde alguna vez vivieron.

Creadas por el artista alemán Gunter Demnig, las Stolpersteine, o “piedras de tropiezo” en alemán, son placas conmemorativas del tamaño de la palma de la mano que llevan los nombres y los destinos de judíos y otras personas perseguidas por los nazis. Se han convertido en una forma destacada de recuerdo del Holocausto en Alemania.

El primer bloque se colocó en la ciudad occidental de Colonia en 1992, y hoy hay más de 126.000 en más de 30 países de toda Europa, en honor de algunos de los 6 millones de judíos y otras personas asesinadas en el Holocausto.

Concejales municipales de la AfD y de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), de centroderecha y liderada por Merz, se unieron para respaldar la acción municipal, cuyos promotores afirmaron que muchos familiares de víctimas del Holocausto consideran que las piedras son una forma inapropiada de conmemoración porque los transeúntes caminan sobre ellas.

Critican la medida

Pero el embajador de Israel en Alemania, Ron Prosor, dijo que estaba “avergonzado”, y añadió que algunas de las placas en Berlin conmemoraban a sus propios familiares. “Y en Alemania, en el año 2026, un concejo municipal decide no instalar más Stolpersteines”, escribió en X.

Muchos judíos han viajado a Alemania para asistir a las ceremonias de colocación de las piedras, a menudo para recordar a víctimas que fueron gaseadas en campos de concentración nazis. Los bloques cubiertos con placas son lo más cercano a una tumba o un entierro.

Christian Meyer-Heidemann, comisionado estatal para la educación política en el estado norteño de Schleswig-Holstein, arremetió contra la decisión en Heidenau y declaró a la agencia de noticias alemana dpa que equivalía a “un ataque deliberado contra nuestra cultura de la memoria”.

La localidad, de unos 16.000 habitantes, no es la única en rechazar estas conmemoraciones. Munich no permite que se coloquen Stolpersteine en terrenos propiedad de la ciudad, y ha ideado memoriales alternativos. Algunos líderes judíos allí se han opuesto con el argumento de que permiten que se pisoteen los nombres de las víctimas.

La AfD ha intentado restar importancia a los crímenes de la era nazi

La AfD, contraria a la inmigración y con un bastión en el este de Alemania, ha aumentado en popularidad. El partido viene de lograr éxitos electorales en dos estados, y las encuestas sugieren que ahora es el partido más popular de Alemania.

Merz, líder de la CDU, ha rechazado cualquier cooperación con la AfD, que ha sido criticada por minimizar los recuerdos de la era nazi.

Los éxitos de la AfD han puesto a prueba la política de larga data de los partidos tradicionales de no cooperar con ella. El partido ha sido clasificado por la agencia de inteligencia interior de Alemania como un grupo extremista en algunas regiones.

“Tras los éxitos electorales de la AfD, sin duda era de esperar que ocurriera algo así”, dijo Demnig según dpa. Acusó a la CDU de “dejar atrás sus raíces cristianas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.