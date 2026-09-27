La cifra de muertos palestinos en Gaza supera los 74.000 y otras noticias de Oriente Medio

La cifra de muertos palestinos por la guerra entre Israel y Hamás, que está a punto de cumplir tres años, ha superado los 74.000, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Aunque un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre pasado ha detenido los combates más intensos, los ataques israelíes han continuado en lo que el ejército ha descrito como respuestas a amenazas o ataques.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias de Oriente Medio el domingo.

El alto el fuego en Gaza sigue en gran medida estancado

El Ministerio de Salud de Gaza informó el sábado que la cifra de muertos palestinos ha aumentado a 74.016 personas, con 175.068 heridos. La guerra estalló el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos encabezados por Hamás invadieron Israel, mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a otras 251 como rehenes.

Desde el alto el fuego, 1.145 palestinos han muerto, indicó el ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás. Mantiene registros detallados que, en general, son considerados fiables por agencias de la ONU y organizaciones internacionales. No distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad del total.

Mientras tanto, siete soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.

Otros aspectos del alto el fuego, mediado por Estados Unidos, siguen en gran medida estancados. Las fuerzas israelíes controlan ahora más de la mitad del territorio palestino, Hamás no se ha desarmado, no ha llegado un nuevo gobierno palestino y la reconstrucción aún no ha comenzado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma que las fuerzas israelíes no se retirarán hasta que Hamás se desarme.

___

Este informe se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.