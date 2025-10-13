Stay up to date with notifications from The Independent

El Nobel de Economía premia los estudios sobre el crecimiento económico impulsado por innovación

Kostya Manenkov,Mike Corder
Lunes, 13 de octubre de 2025 06:02 EDT
Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganaron el premio Nobel de economía el lunes por "haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación".

Mokyr es de la Universidad Northwestern, Aghion del Collège de France y la London School of Economics, y Howitt de la Universidad de Brown.

El premio del año pasado fue otorgado a tres economistas —Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson— que estudiaron por qué algunos países son ricos y otros pobres, y han documentado que las sociedades más libres y abiertas tienen más probabilidades de prosperar.

El premio de economía se conoce formalmente como el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. El banco central lo estableció en 1968 como un homenaje a Nobel, el empresario y químico sueco del siglo XIX que inventó la dinamita y estableció los cinco Premios Nobel.

Desde entonces se ha otorgado 56 veces a un total de 96 laureados. Solo tres de los ganadores eran mujeres.

Los puristas del Nobel enfatizan que el premio de economía técnicamente no es un Premio Nobel, pero siempre se entrega junto con los otros el 10 de diciembre, el aniversario de la muerte de Nobel en 1896.

Los galardones Nobel fueron anunciados la semana pasada en medicina, física, química, literatura y paz.

Corder informó desde La Haya, Países Bajos.

