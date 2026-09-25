De Turquía a Türkiye: por qué es tan difícil cambiar el nombre oficial de un país

Hace cinco años, el primer ministro turco, el presidente Recep Tayyip Erdogan, ordenó al mundo que dejara de confundir a los herederos de uno de los grandes imperios de la historia con una ridícula ave estadounidense.

Si escribes Turkey en Google, obtienes imágenes y artículos “que confunden el país con el Meleagris, también conocido como pavo (turkey en inglés)”, anunció la prensa estatal. “Famoso por servirse en menús de Navidad o cenas de Acción de Gracias… en inglés, ‘turkey’ se define como ‘algo que fracasa estrepitosamente’”.

Dejen de usar una palabra asociada con la derrota y el relleno caliente, pidió el gobierno a los 1.500 millones de angloparlantes del mundo.

Pero cambiar el nombre de una nación —como Nauru, ahora Naoero, intenta hacer en las Naciones Unidas esta semana— puede ser una empresa difícil.

Convencer al mundo es una tarea ardua

Desde la New Coke hasta Quikster, el complicado derivado de Netflix (¿alguien recuerda Quikster?), los cambios de marca corporativos y otros fracasos son una parte esencial del capitalismo.

Por su parte, el cambio de nombre de naciones a menudo roza movimientos independentistas, conflictos armados, divisiones étnicas y disputas sobre el propio significado de los acontecimientos históricos.

Siam pasó a llamarse Tailandia en 1939 para fomentar la unidad étnica y desprenderse de una etiqueta extranjera. El nombre cambió en casi todos los países de habla inglesa.

En casos grandes y pequeños, otros cambios de nombre han sido criticados como una mera impulsividad demagógica, como las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump para renombrar el Golfo de México y el lago Ontario. Los críticos de Erdogan también ven tendencias autocráticas, y el cambio de nombre de Turkey a Türkiye ha recibido algunas críticas dentro del país.

Cambios de nombre exitosos y accidentados

El nombre portugués “Costa do Marfim” apareció por primera vez en cartas náuticas del siglo XVII porque el marfil dominaba ese tramo de la costa de África occidental.

Francia gobernó el país desde 1893 hasta 1960, y Côte d’Ivoire mantuvo su nombre colonial tras la independencia, a diferencia de otras naciones africanas, porque el primer presidente del país, Félix Houphouët-Boigny, estaba a favor de la cooperación con Francia en lugar de una ruptura tajante. Los lingüistas también señalan que elegir un nombre de una de las cerca de 60 lenguas del país podría haber dado la impresión de favorecer a una comunidad, mientras que el nombre francés era una etiqueta nacional aceptada.

Sin embargo, en 1985, el país pidió a las Naciones Unidas que usaran únicamente su nombre en francés en lugar de traducciones como “Ivory Coast” o el español “Costa de Marfil”.

Côte d’Ivoire solicitó que su nombre en francés “ya no se considerara un término geográfico y que se detuviera la práctica de traducirlo a los diferentes idiomas”, según lo expresaron las Naciones Unidas.

Ese cambio no se ha vuelto universal, quizá porque implicaba una sutileza lingüística.

En otras partes de África, la nación de Suazilandia cambió su nombre al Reino de Esuatini en abril de 2018. Ese cambio relativamente simple se ha afianzado en gran medida en apenas unos años.

¿Por qué algunos cambios de nombre funcionan y otros no?

En un planeta donde casi una quinta parte de la gente habla inglés, el idioma se filtra hasta los rincones más remotos del mundo en películas, programas de televisión y música. En ese entorno, reafirmar las lenguas nativas puede ser una tarea difícil.

Siam se convirtió en Tailandia en 1939 y hoy, si eres angloparlante y tienes antojo de phad kaphrao, busca el restaurante tailandés más cercano. Solo los aficionados a los gatos siguen buscando al sedoso gato siamés, que ocupa el cuarto lugar en registros del Governing Council of the Cat Fancy de Reino Unido, con una popularidad similar en Norteamérica.

En cuanto a Turquía, Erdogan dijo en diciembre de 2012 que el nombre en turco Türkiye, con un siglo de antigüedad, se ajustaba mejor a su nación.

Erdogan se había convertido en el líder más influyente de Turquía desde el héroe de la independencia nacional, Mustafa Kemal Ataturk, y su país ha adquirido un carácter más conservador en sus dos décadas de gobierno. Comprometido con el islam y con ayudar a su nación a recuperar la gloria pasada, Erdogan ordenó que “los valores derivados de la historia profundamente arraigada de la nación turca sean tratados con el máximo cuidado”.

Algunos observadores externos vieron un motivo egoísta.

Ali Fuad Selvi, profesor asociado de inglés en la Universidad de Alabama, escribió que el intento de Turquía de cambiar su nombre tenía “una motivación definitiva de consolidar el poder y la autoridad política del presidente Erdogan (y) elevar su estatus al de un líder nacional”.

Turquía notificó el cambio a las Naciones Unidas en junio de 2022 y el organismo lo acató de inmediato, al igual que la OTAN, a la que Turquía se incorporó en 1952. El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, indicó que el cambio de nombre entró en vigor desde el momento en que el secretario general Antonio Guterres recibió una carta solicitando el uso de “Türkiye” en lugar de “Turkey” en todos los asuntos.

Muchos gobiernos y organizaciones no gubernamentales usan Türkiye. Estados Unidos usa mayormente Türkiye, mientras que al menos una advertencia del gobierno británico “desaconseja todo viaje a distintas partes de Turkey (Turquía)”.

Muchas organizaciones de medios y la gente común todavía usan el nombre antiguo. The Associated Press, cuyo manual de estilo orienta una amplia franja del uso del idioma estadounidense, emplea Turkey basándose en la grafía común en inglés y en su familiaridad para audiencias globales. La AP revisa regularmente ese uso, y todos los casos similares.

El caso de Cabo Verde

En 2013, el archipiélago de habla portuguesa, independiente desde 1975, pidió a las Naciones Unidas que dejaran de traducir su nombre como “Cape Verde” en inglés o “Cap-Vert” en francés y que usaran “Cabo Verde” en todos los idiomas.

En ese momento, el gobierno del primer ministro José Maria Neves sostuvo que necesitaba reforzar la identidad del país, estandarizar su denominación en las organizaciones internacionales y consolidar la marca “Cabo Verde” en la diplomacia, el turismo, la economía y la cultura.

El gobierno ha promocionado Cabo Verde como una marca construida en torno a la música de las islas, la estabilidad democrática y la “morabeza”, un término criollo asociado con la hospitalidad.

El Mundial de 2026 le dio a esa marca su mayor plataforma global. La FIFA llamó de manera consistente al equipo Cabo Verde mientras los debutantes del torneo le arrancaban a España, la futura campeona, un empate sin goles y alcanzaban la fase de eliminación directa ante una enorme audiencia mundial.

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Mark Banchereau contribuyó a este despacho desde Dakar, Senegal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.