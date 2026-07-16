Tres islas ayudan a controlar acceso al estrecho de Ormuz. Están en la mira en la guerra con Irán

La campaña militar de Estados Unidos contra Irán ha vuelto a poner en la mira a tres pequeñas islas situadas en la confluencia del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

Las islas de Abu Musa, Tunb Menor y Tunb Mayor —que Irán arrebató en 1971 a lo que se convertiría en los Emiratos Árabes Unidos— se han convertido en una guarnición para Irán, ayudándole a ejercer control sobre el estrecho por el que en tiempos de paz transita una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural.

Los ataques de Estados Unidos contra dos de las islas en los últimos días han reavivado especulaciones sobre el destino de estos pequeños islotes rocosos, cuya soberanía sigue en disputa.

Tres islas se ubican a lo largo de la ruta hacia el estrecho de Ormuz

La masa terrestre de las tres islas suma apenas unos 25 kilómetros cuadrados (unas 10 millas cuadradas). Pero tienen una importancia estratégica desproporcionada, dado que se encuentran a lo largo de la ruta de aguas profundas que siguen los barcos que pasan entre el estrecho y el golfo.

La mayor, Abu Musa, tiene una aldea, pero sirve principalmente como base para la Guardia Revolucionaria iraní que ha desplegado allí lanchas y misiles para hostigar a embarcaciones en el estrecho. También alberga sistemas de defensa aérea. Lo mismo ocurre en Tunb Mayor, mientras que la más pequeña Tunb Menor solo cuenta con presencia militar.

Debido a su importancia estratégica, las potencias regionales han luchado durante mucho tiempo por el control de las islas.

Irán, entonces bajo el sha Mohammad Reza Pahlavi, tomó las islas por la fuerza el 30 de noviembre de 1971, dos días antes de la formación de los Emiratos Árabes Unidos. El sha, entonces aliado de Estados Unidos, recibió poca oposición en ese momento.

Tras la Revolución Islámica de 1979, Irán utilizó las islas como base para atacar el transporte marítimo en la “guerra de los petroleros” de la década de 1980, cuando la Marina estadounidense escoltó petroleros a través de la región. En ese conflicto, Irán empleó las islas tanto para vigilar el estrecho como para lanzar embarcaciones destinadas a colocar minas o atacar abiertamente a otros buques.

Estimaciones de Estados Unidos sugieren que Irán atacó más de 160 barcos en ese enfrentamiento. Hasta ahora, en la guerra actual, se han registrado más de 50 ataques contra embarcaciones y plataformas petroleras, según el Joint Maritime Information Center, una coalición supervisada por la Marina de Estados Unidos. Eso incluye algunos incidentes en los que Estados Unidos disparó contra barcos a los que acusa de intentar eludir su bloqueo sobre Irán.

Objetivos militares de EEUU

En los últimos días, el ejército estadounidense lanzó ataques contra las islas Abu Musa y Tunb Mayor. Algunos analistas han especulado que las fuerzas estadounidenses podrían invadirlas.

“Juntas actúan como un sistema escalonado de negación para el punto de estrangulamiento energético más crítico del mundo”, escribió Isabel Oakeshott, columnista de The Telegraph que ahora vive en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Comparó Abu Musa con “un portaaviones” para Irán.

Tomar las islas probablemente sería posible para Estados Unidos, que cuenta con paracaidistas y marines en la región. Sin embargo, allí probablemente quedarían expuestos a ataques iraníes.

“Sin fortificaciones preparadas y reforzadas que proporcionen cobertura —incluso con apoyo aéreo de activos navales cercanos—, la protección de la fuerza sería un desafío enorme”, indicó Brandon Carr, analista del Quincy Institute for Responsible Statecraft, una institución basada en Washington que pide moderación en las operaciones estadounidenses en el extranjero.

“Los marines quedarían bajo fuego de misiles balísticos y drones iraníes, lo que limitaría severamente su capacidad de proyectar poder en el estrecho”, advirtió.

Disputa tiende sombra sobre el conflicto actual

En los últimos años, los Emiratos Árabes Unidos lograron que tanto China como Rusia incluyeran en declaraciones conjuntas un lenguaje sobre resolver la soberanía de las islas mediante negociaciones o una decisión de un tribunal internacional.

Eso enfureció a Teherán, pero el mundo en gran medida ignoró la disputa.

“Lo que el mundo llamó una disputa territorial bilateral fue, desde el principio, una reivindicación estratégica sobre un punto de estrangulamiento global”, escribió en abril Noora Mohamed Al Murry, una académica jurídica emiratí.

“La ambigüedad administrada, en una vía marítima de consecuencias tan grandes, no es una posición neutral. Es una decisión intencional que ahora nos está pasando factura".

Oakeshott, la columnista, pronosticó que los Emiratos Árabes Unidos, que albergan fuerzas de Estados Unidos y han sido blanco repetidamente del fuego iraní, probablemente presionarían para recuperar las islas una vez que termine el conflicto.

La campaña de Estados Unidos podría llevar el asunto a un punto decisivo, unos 55 años después de que el sha advirtiera que el estrecho podría convertirse en una “molestia” para el mundo.

“No hace falta un barco grande para llevar un bazuca y unos cuantos proyectiles", declaró el sha al periódico The Guardian en 1971, "pero los problemas que podría causar son tremendos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.