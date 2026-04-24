Dan en Kosovo cadena perpetua a 2 serbios étnicos y 30 años de prisión a otro por incidente de 2023

Un tribunal en Kosovo condenó el viernes a dos serbios étnicos a cadena perpetua y a otro a una pena de 30 años de prisión por un enfrentamiento en 2023 entre la policía y un grupo de hombres armados serbios que dejó cuatro muertos y disparó las tensiones en la volátil región de los Balcanes.

El Tribunal Básico de Pristina, la capital de Kosovo, declaró culpables a los tres hombres de violar el orden constitucional del país e incitar actividades terroristas con el objetivo de separar el norte de Kosovo, de mayoría serbia étnica, y unirlo con Serbia.

“A través de este plan bien organizado, intentaron separar los municipios del norte de Kosovo y anexarlos a Serbia”, afirmó el juez Ngadhenjim Arni.

El enfrentamiento de septiembre de 2023 ocurrió cuando hombres serbios fuertemente armados levantaron barricadas en el norte de Kosovo antes de iniciar un tiroteo de varias horas con la policía kosovar en la aldea de Banjska. Un policía de Kosovo y tres hombres armados murieron en el choque.

Kosovo ha acusado a Serbia de armar y apoyar al grupo. Belgrado negó las acusaciones y sostuvo que los hombres actuaron por su cuenta. Serbia no reconoce la declaración de independencia de Kosovo de 2008.

En total, inicialmente se acusó a 45 personas, pero el juicio se celebró sólo para tres que estaban bajo custodia. Entre quienes siguen prófugos está el líder del grupo, Milan Radoicic, un político y acaudalado empresario con vínculos con el partido populista gobernante de Serbia y con el presidente Aleksandar Vucic.

Serbia detuvo brevemente a Radoicic tras el tiroteo, acusándolo de conspiración criminal y posesión ilegal de armas. Radoicic no ha sido llevado a juicio pese a la presión de funcionarios de Estados Unidos y de la Unión Europea. Estados Unidos y el Reino Unido le han impuesto sanciones por presunta actividad delictiva financiera.

Los tres hombres armados juzgados en Kosovo resultaron heridos durante los enfrentamientos y fueron arrestados en Banjska, y otros huyeron a Serbia. Uno de los acusados, Blagoje Spasojevic, le dijo al tribunal: “No soy un terrorista”.

“Esto (el incidente) fue el mayor error de mi vida... pero no maté a nadie”, sostuvo Blagojevic durante el juicio.

Los abogados han argumentado que los fiscales no lograron probar los cargos contra sus clientes. Indicaron que apelarán el veredicto del viernes, que calificaron de “demasiado severo”.

El principal partido político serbio étnico en Kosovo, Srpska Lista, o Lista Serbia, señaló en un comunicado que el veredicto fue una “represalia” y una “grave violación de los principios básicos de justicia y del derecho a un juicio justo”.

Más de 10.000 personas murieron durante la guerra de 1998-99 en Kosovo, que estalló cuando rebeldes separatistas albaneses étnicos lanzaron una insurgencia contra el dominio de Serbia. La brutal respuesta de Belgrado llevó a la OTAN a intervenir para poner fin al conflicto.

Washington y la mayoría de los países de la Unión Europea han reconocido la condición estatal de Kosovo, pero Rusia y China han respaldado la reivindicación de Serbia sobre el territorio. A Belgrado y Pristina se les ha advertido que deben normalizar sus relaciones para avanzar en sus aspiraciones de ingresar en la Unión Europea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.