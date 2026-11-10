Cumbre de ministros del G7 en París mira hacia Ucrania mientras comienzan los diálogos en Abu Dabi

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y sus homólogos del Grupo de los Siete países democráticos desarrollados centraban el martes su atención en Ucrania y en cómo apoyarla en su lucha por defenderse de Rusia.

Los principales diplomáticos del G7 se reunían el martes con el ministro de Exteriores de Ucrania en Francia, mientras en los Emiratos Árabes Unidos comenzaban conversaciones a tres bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, inició su jornada en París entrevistándose con Rubio antes de dirigirse al Ministerio francés de Exteriores para una reunión más amplia con todo el G7. Ninguno de los dos hizo declaraciones mientras posaban para las fotos antes de su conversación.

El Departamento de Estado indicó después, en un breve comunicado, que ambos habían “hablado sobre las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, la resiliencia energética y la cooperación en defensa”.

Se esperaba que la reunión más amplia abordara la asistencia de defensa y seguridad a Ucrania, que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reducido, lo que ha causado inquietud no solo en Kiev, sino también en capitales de toda Europa, incluidas París, Berlín, Roma y Londres, miembros del G7.

No estaba claro de inmediato si Estados Unidos o alguno de sus socios del G7 anunciaría nueva ayuda para Ucrania.

Mientras tanto, en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, iniciaron conversaciones con funcionarios rusos y ucranianos, en parte para persuadir a Moscú de que acepte negociaciones más amplias que incluyan a altos funcionarios europeos sobre cómo poner fin a casi cinco años de guerra.

En París, los europeos han reclamado un lugar en la mesa en Abu Dabi, pero dos funcionarios estadounidenses dijeron el lunes que representantes de Reino Unido, Alemania, Francia, la OTAN y la Unión Europea no se sumarían a las conversaciones principales, sino que, en cambio, discutirían de antemano posibles garantías de seguridad y la arquitectura de seguridad a largo plazo entre Rusia y Europa.

Rusia se ha resistido a la participación europea en las negociaciones e insistió en que las conversaciones deben avanzar estrictamente en un formato trilateral que involucre a Rusia, Ucrania y Estados Unidos. La última vez que los tres mantuvieron conversaciones fue en febrero.

Pero el lunes en París, el ministro alemán de Exteriores, Johan Wadephul, quien se reunió por separado con Rubio al margen del G7, fue tajante al afirmar que Europa debe estar incluida.

“Sigo estando muy agradecido a los Estados Unidos de América por hacer todo lo posible para sentar a las partes del conflicto a la mesa”, dijo Wadephul. “Pero volví a dejar claro aquí que Europa pertenece a esta mesa. No puede haber una solución sin Europa, sólo con Europa”.

Rubio señaló que Estados Unidos no se opone a una eventual participación europea en las conversaciones directas, pero que todavía no era el momento.

“En última instancia, sería algo positivo, pero aún nos queda camino por recorrer”, dijo a los periodistas tras una jornada completa de reuniones grupales y bilaterales con sus homólogos del G7. “Pero no, es bueno que estén hablando, es bueno que las conversaciones trilaterales hayan vuelto a ponerse en marcha. Es mejor que no tener conversaciones”.

En la víspera de las conversaciones, Rusia golpeó de nuevo el lunes la red eléctrica de Ucrania y las fuerzas ucranianas atacaron otra de las mayores refinerías de petróleo de Rusia.

Los dos países siguen enfrascados en combate sin señales de que ninguna de las partes esté lista para ceder en sus exigencias. La guerra ya ha matado a cientos de miles de soldados y a miles de civiles, según analistas y organizaciones humanitarias.

__

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.