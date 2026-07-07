Corte francesa permite a Le Pen postularse en 2027, pero con una condición que ella rechaza

Una corte de apelaciones de París despejó el camino el martes para que la popular líder de extrema derecha Marine Le Pen pueda postularse en las elecciones presidenciales francesas de 2027, pero indicó que debe llevar una pulsera electrónica, algo que ella ha dicho que no acepta.

El fallo declaró a Le Pen culpable de malversación, pero suavizó la prohibición de ocupar cargos electos, dejando la decisión en sus manos.

Ahora debe decidir si es posible hacer campaña en 2027 con una pulsera de monitoreo como parte de su condena, que deberá cumplir en su domicilio.

La decisión podría reconfigurar la contienda para reemplazar al presidente Emmanuel Macron si obliga a la popular Le Pen a salir de escena. La Constitución impide que Macron busque un tercer mandato consecutivo.

Vestida con una chaqueta rosa pálido y pantalones azul marino, Le Pen no habló con las cámaras que la esperaban fuera de la sala cuando llegó para conocer el veredicto que podría trastocar su carrera.

Le Pen, de 57 años, apelaba una condena de marzo de 2025 que determinó que ella y otros miembros de su partido, Agrupación Nacional, eran culpables de usar indebidamente fondos del Parlamento Europeo al pagar a personal del partido con dinero destinado a asistentes parlamentarios de la Unión Europea entre 2004 y 2016.

El tribunal de primera instancia la condenó a una pena de prisión, suspendida a la espera de la decisión del tribunal de apelaciones, e impuso una prohibición de cinco años para ocupar cargos electivos.

Le Pen ha negado cualquier irregularidad y aún esperaba lanzar un cuarto intento por la presidencia. Pero el veredicto podría hacer eso imposible y suspender su carrera, que ha transformado a Agrupación Nacional en una fuerza política importante.

Un fallo así también podría tener repercusiones en la Unión Europea, al apartar a una crítica feroz del bloque de 27 países.

Ella ha dicho que podría no presentarse si la corte le imponía restricciones que dificulten la campaña, en cuyo caso la reemplazaría su protegido Jordan Bardella. Bardella, de 30 años, es el actual presidente de Agrupación Nacional, un partido antiinmigración y escéptico de la Unión Europea.

“Si se me permite ser candidata pero, en la práctica, se me impide hacer campaña libremente, entonces usted entiende que eso no sería posible”, dijo Le Pen en una entrevista la semana pasada.

Los fiscales pidieron al tribunal de apelaciones que condenase a Le Pen a cuatro años de prisión, incluidos tres en suspenso, además de una prohibición de cinco años para ocupar cargos electivos.

La acusaron de estar al frente de un “sistema” destinado a “desviar” fondos públicos de la Unión Europea en beneficio de su partido.

Le Pen aún podría apelar ante el Tribunal de Casación, el máximo tribunal de Francia, pero no está claro si los jueces suspenderían la condena a la espera de un fallo definitivo.

El Tribunal de Casación ha dicho anteriormente que, si se le pide revisar el caso, procuraría emitir un fallo antes de las elecciones presidenciales de 2027.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.