Explosiones sacuden Damasco mientras el presidente francés Macron visita Siria

Varias explosiones sacudieron Damasco el martes mientras el presidente de Francia se reunía con su homólogo sirio en una visita histórica.

Emmanuel Macron había entrado en el palacio presidencial para reunirse con el presidente sirio, Ahmad al-Sharaa, cuando se produjeron las explosiones cerca del hotel Four Seasons. Las autoridades sirias no comentaron de inmediato el incidente.

Medios sirios informaron que Macron se alojaba en el Four Seasons. La oficina del presidente francés dijo que estaba a salvo y que su reunión con Al-Sharaa continuaba. Macron es el primer líder occidental destacado en visitar Siria desde que Al-Sharaa llegó al poder. El mandatario visitaba el país antes de dirigirse a una cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

Macron desempeñó un papel importante al impulsar a Europa y a Estados Unidos a levantar la mayoría de las sanciones contra Siria. Llegó al país el lunes por la noche con una delegación económica y tiene previsto firmar memorandos de entendimiento con su homólogo mientras el país, golpeado, intenta atraer a inversores para ayudarlo a reconstruirse tras 14 años de guerra.

Medios estatales citaron a un funcionario de seguridad no identificado al reportar que las dos explosiones en el corazón de la capital fueron causadas por artefactos explosivos. Desde el lugar se podía ver una gran columna de humo. La zona está en una calle concurrida de Damasco y está cerca de la sede del Ministerio de Turismo y del Museo Nacional de Damasco.

Imágenes difundidas ampliamente en redes sociales mostraban una furgoneta y una motocicleta en llamas y manchas de sangre en la calle.

No había reportes inmediatos de víctimas. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad.

El incidente ocurre días después de que se detonara un artefacto explosivo en una cafetería cerca del Palacio de Justicia en Damasco, lo que dejó al menos 10 muertos y más de 20 heridos.

Las explosiones son un golpe para Al-Sharaa, quien llegó al poder tras liderar una insurgencia que derrocó a Bashar Assad en 2024.

Desde entonces ha impulsado la afirmación del control total y llevar estabilidad a la Siria devastada por la guerra, atraer a minorías escépticas de su gobierno liderado por islamistas y ganar el apoyo de gobiernos occidentales que se mostraban escépticos por su pasado liderazgo del antiguo grupo Hayat Tahrir al-Sham, vinculado a Al Qaeda. Su gobierno ha prometido reforma política y económica tras décadas de gobierno autocrático.

Mientras los nuevos gobernantes de Siria han lidiado con violencia que involucra a diferentes grupos en el país y trabajan para afirmar el control, la capital ha permanecido en gran medida en paz durante el periodo turbulento.

El conflicto en Siria mató a casi medio millón de personas y desplazó a millones. La infraestructura de Siria está en ruinas y, aunque otras naciones y empresas han hecho grandes promesas de inversión, el país aún necesita cientos de miles de millones de dólares para reconstruirse y sacar a millones de la pobreza.

Antes de llegar al palacio presidencial, Macron se reunió con miembros de la sociedad civil siria, aunque su oficina no dio detalles sobre quiénes.

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Chehayeb informó desde Beirut. Los periodistas de Associated Press John Leicester y Sylvie Corbet contribuyeron a este despacho desde París.