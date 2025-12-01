Expertos explican qué dice la ley sobre matar a sobrevivientes de un bote atacado

Lanzar un segundo ataque contra los sobrevivientes de un ataque inicial contra una lancha que supuestamente transportaba drogas sería un crimen, señalan especialistas en derecho.

No importa si Estados Unidos está en "conflicto armado" con cárteles de las drogas, como afirma el gobierno de Donald Trump. Un ataque fatal de este tipo habría violado las leyes de tiempo de paz y las que rigen el conflicto armado, afirman los expertos.

“No puedo imaginar que alguien, sin importar las circunstancias, crea que es apropiado matar a personas que se aferran a un bote en el agua”, comentó Michael Schmitt, exabogado de la Fuerza Aérea y profesor emérito del Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos. “Eso es claramente ilegal”.

La Casa Blanca confirmó el lunes que el ejército estadounidense lanzó un segundo ataque en septiembre contra una embarcación que supuestamente llevaba drogas frente a la costa de Venezuela, e insistió en que se hizo “en defensa propia” y de acuerdo con las leyes de conflicto armado.

Un reporte de prensa sobre ese ataque generó un nuevo nivel de escrutinio por parte de los legisladores estadounidenses, y se sumó a un creciente debate sobre si los militares pueden negarse a seguir órdenes ilegales, lo que algunos legisladores demócratas alentaron recientemente.

Esto es lo que se debe saber sobre los ataques de Estados Unidos contra lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, y las leyes de conflicto armado:

El reporte que desató el debate

The Washington Post reportó la semana pasada que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, emitió una orden verbal para “matar a todos” los tripulantes de un bote que fue atacado por el ejército estadounidense el 2 de septiembre, la primera embarcación atacada en lo que el gobierno de Trump llama una campaña antidrogas, la cual suma 20 ataques conocidos y más de 80 muertos.

Dos hombres sobrevivieron a ese primer ataque y se aferraban a los restos del navío, informó el periódico. El comandante a cargo de la operación, el almirante Frank M. Bradley, ordenó un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, lo que mató a los dos sobrevivientes, para sumar 11 muertos en total, según el reporte.

Hegseth calificó el reporte de “noticia falsa” en redes sociales, y según él los ataques contra los botes “cumplen con la ley de conflicto armado, y han sido aprobados por los mejores abogados militares y civiles, en toda la cadena de mando”.

Trump dijo el domingo que su gobierno "investigará”, pero agregó que “yo no habría querido eso, no un segundo ataque”. Señaló que Hegseth le dijo “que no ordenó la muerte de esos dos hombres”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el lunes que Bradley había ordenado el segundo ataque y que hacerlo “estaba bien dentro de su autoridad”. Negó que Hegseth dijera que no dejaran sobrevivientes.

El gobierno de Trump alega que tales ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, y afirmó que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles del narcotráfico, similar a la guerra contra Al Qaeda tras los ataques del 11 de septiembre.

Lo que permite la ley durante un conflicto armado

Un segundo ataque que matara a sobrevivientes habría sido ilegal bajo cualquier circunstancia, conflicto armado o no, señaló Schmitt.

Añadió que no cree que Estados Unidos esté en un conflicto armado legítimo con los cárteles de drogas, lo cual, indicó, requeriría que éstos estuvieran cometiendo un alto nivel de violencia contra el país.

Un ejemplo serían las batallas de Colombia con el grupo rebelde FARC.

“Pero eso no es porque estuvieran vendiendo drogas que estaban matando gente”, dijo Schmitt. “Es porque estaban usando la fuerza contra el gobierno con el propósito de realizar sus actividades de narcotráfico con impunidad”.

Si Estados Unidos no está en un conflicto armado, eso significa que violó la ley internacional de derechos humanos, que rige cómo los países tratan a los individuos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, dijo Schmitt.

“Sólo puedes usar fuerza letal en circunstancias donde hay una amenaza inminente —inminente como ya, en este instante— para la vida o de una lesión realmente grave”, indicó Schmitt. “Y ese no era el caso”.

La amenaza legal que enfrentan los militares estadounidenses

Brian Finucane, asesor sénior del International Crisis Group y exabogado del Departamento de Estado, coincidió en que Estados Unidos no está en un conflicto armado con los cárteles del narcotráfico.

“El término para un homicidio premeditado fuera de un conflicto armado es asesinato”, dijo Finucane, agregando que el personal militar estadounidense podría ser procesado en los tribunales estadounidenses.

“El asesinato en alta mar es un crimen”, señaló. “La conspiración para cometer asesinato fuera de Estados Unidos es un crimen. Y bajo el Código Uniforme de Justicia Militar, el artículo 118 tipifica el asesinato como un delito”.

Schmitt dijo que, incluso dentro de un conflicto armado, el ejército habría violado la ley si matara a sobrevivientes, calificándolo de crimen de guerra.

“Ha sido claro durante más de un siglo que no se puede declarar lo que se llama ‘sin cuartel’, no tomar prisioneros, matar a todos”, señaló Schmitt. Incluso al atacar un buque de guerra enemigo que deja sobrevivientes, “no puedes atacarlos a menos que todavía te sigan disparando”.

Lo que ha dicho el Congreso sobre lo que viene

Los líderes de las comisiones de Servicios Armados tanto de la Cámara de Representantes como del Senado han abierto investigaciones.

El senador republicano Roger Wicker, presidente de dicha comisión en el Senado, y el demócrata de mayor rango en la misma, el senador Jack Reed, dijeron en un comunicado el viernes por la noche que la comisión “realizará una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias”.

La preocupación por el segundo ataque surge después de que un grupo de legisladores demócratas, todos veteranos de las fuerzas armadas y de la comunidad de inteligencia, publicaron un video el mes pasado en el que piden a los miembros del ejército estadounidense desafiar “órdenes ilegales”.

Entre ellos estaba el senador demócrata Mark Kelly, ex piloto de combate de la Marina, quien ha cuestionado enfáticamente el uso del ejército para atacar a lanchas que supuestamente transportan drogas. El Pentágono dice que está investigando a Kelly por posibles violaciones de la ley militar relacionadas con el video.

Kelly dijo el domingo en “Meet the Press” de NBC que debe haber una investigación sobre el reporte del ataque que mató a sobrevivientes, y reiteró que los militares estadounidenses no tienen que seguir órdenes ilegales.

"Si recibiera una orden del secretario de Defensa de matar a todos, diría respetuosamente: ‘No voy a cumplir esa orden’”, afirmó Schmitt.

El periodista de The Associated Press Konstantin Toropin contribuyó a este despacho. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.