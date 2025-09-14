Drones ucranianos provocan un incendio en una de las principales refinerías de petróleo de Rusia

Drones ucranianos atacaron durante la noche una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia y provocaron un incendio, según funcionarios rusos y el ejército de Ucrania.

El ataque a la refinería de Kirishi, en la región noroccidental rusa de Leningrado, se produjo tras semanas de ataques ucranianos a la infraestructura petrolera rusa que, según Kiev, alimenta el esfuerzo bélico de Moscú. La instalación produce cerca de 17,7 millones de toneladas de crudo al año, o 355.000 barriles por día.

El Estado Mayor de Ucrania dijo que se habían reportado explosiones y un incendio en el lugar y publicó una foto que parece mostrar un incendio y nubes de humo contra un cielo nocturno.

El gobernador regional Alexander Drozdenko afirmó que tres drones fueron derribados durante la noche en el área de Kirishi, y los escombros caídos provocaron un incendio en la instalación. Dijo que nadie resultó herido y que el incendio fue extinguido.

Las autoridades rusas no comentaron de inmediato sobre las consecuencias del ataque.

Rusia sigue siendo el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, pero un aumento estacional de la demanda y los ataques continuados de drones ucranianos han causado escasez de gasolina en las últimas semanas.

Las estaciones de servicio se han quedado sin combustible en algunas regiones del país, y los conductores hacen largas filas mientras las autoridades recurren al racionamiento o cortan las ventas por completo.

Para intentar aliviar la escasez, Rusia ha pausado las exportaciones de gasolina. Funcionarios anunciaron el miércoles una prohibición total hasta el 30 de septiembre y una prohibición parcial que afecta a comerciantes e intermediarios hasta el 31 de octubre.

