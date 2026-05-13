Condenan a pareja por encerrar a sus hijos durante más de tres años en una “casa de los horrores” en España

Una pareja que mantuvo a sus tres hijos pequeños encerrados en una vivienda insalubre durante casi cuatro años fue condenada a prisión en un caso que conmocionó a España.

En abril del año pasado, las autoridades rescataron a tres niños —dos gemelos de ocho años y su hermano de diez— de la llamada “casa de los horrores” en Oviedo, en el norte del país, donde permanecieron aislados desde la pandemia de covid-19.

Los menores presentaban graves dificultades motrices, usaban pañales y dormían en cunas dentro de una vivienda sucia, repleta de basura y medicamentos acumulados.

Según la investigación, los padres desarrollaron un fuerte temor al mundo exterior durante la pandemia, motivo por el que el lunes ambos fueron condenados a dos años y diez meses de prisión.

La Justicia los declaró culpables de abandono familiar y daño psicológico, aunque los absolvió del cargo más grave de detención ilegal, pese a que la fiscalía había solicitado penas de hasta 25 años de prisión.

open image in gallery La policía aseguró que la vivienda estaba en un estado aterrador cuando encontró a los niños en abril del año pasado ( AFP via Getty )

Los policías que participaron del rescate contaron que, al ingresar a la vivienda, encontraron montones de bolsas de basura acumuladas al pie de las escaleras.

“No tenían televisión, ni dispositivos electrónicos para los niños, casi no había juguetes y ni siquiera tenían zapatos de su talla; usaban los mismos de hace cuatro años, cuando llegaron”, señalaron fuentes cercanas a la investigación al diario El País.

Según trascendió, los agentes quedaron impactados por la reacción de los menores al salir por primera vez a la calle.

“Tocaban el pasto, respiraban como si nunca antes lo hubieran hecho. Vieron un caracol y quedaron completamente fascinados”, relataron.

La fiscalía sostuvo que los niños no habían salido de la casa en cuatro años, ni siquiera para ir al jardín, y que tampoco mantenían contacto con familiares.

Además, indicó que el uso prolongado de pañales les provocó problemas para controlar esfínteres. De acuerdo con La Sexta, los menores caminaban encorvados y tenían dificultades para subir y bajar escaleras.

Durante el juicio, la defensa sostuvo que los padres tomaron “una serie de decisiones equivocadas e incorrectas, pero no delictivas”.

La policía arrestó a la pareja en abril de 2025 después de encontrar a los niños gracias a la denuncia de un vecino.

El padre, un ciudadano alemán de 53 años, y la madre, de 48 y con nacionalidad alemana y estadounidense, alquilaban el chalet ubicado en una zona rural de Oviedo desde octubre de 2021.

Tras el veredicto del lunes, la Justicia ordenó que los padres paguen una indemnización de 30.000 euros a cada hijo y les retiró la custodia de los menores por al menos tres años y cuatro meses.

Según medios locales, los niños quedaron bajo tutela de los servicios sociales. La sentencia no se difundió públicamente porque los jueces consideraron que contiene información sensible relacionada con la privacidad de las víctimas.

Javier Muñoz, abogado de la madre, afirmó que los menores recibían educación en casa, llevaban “una vida familiar estable” y estaban bien alimentados.

Además, señaló que la pareja, que permanece en prisión preventiva desde su detención, quedó “satisfecha” con la sentencia, aunque todavía analiza presentar una apelación.

Traducción de Leticia Zampedri