Coalición de centroizquierda encabezada por expresidente va adelante en elecciones en Bulgaria
La coalición centroizquierdista encabezada por un expresidente parecía estar ganando las elecciones parlamentarias en Bulgaria el domingo, según una encuesta a boca de urna.
La coalición Bulgaria Progresista del expresidente Rumen Radev cuenta con 39,2% de apoyo, indica el sondeo del grupo de investigación Trend.
Por su parte, el partido centroderechista GERB de Boyko Borissov está proyectado a captar 15,1%, según el estudio.
Pese a la enorme brecha entre ambos grupos, podría no ser suficiente para que Radev forme un gobierno por sí solo y afrontará la difícil tarea de buscar socios para gobernar.
El sondeo también pronosticó que la participación electoral se situó en el 43,4%, y que seis partidos podrían superar el umbral del 4% para entrar en un Parlamento fragmentado.
Las elecciones celebradas el domingo fueron las octavas de Bulgaria en cinco años, un prolongado estancamiento político que ha atenazado a este país balcánico.
La votación se produce tras la dimisión de un gobierno encabezado por conservadores en medio de protestas en todo el país el pasado diciembre, que llevaron a cientos de miles de personas, principalmente jóvenes, a las calles. Los manifestantes reclamaron un poder judicial independiente para hacer frente a la corrupción generalizada.
Si la victoria de Radev se confirma en el recuento oficial, podría llevar al poder a un dirigente de izquierda y prorruso, apenas unos días después de que los votantes húngaros rechazaran las políticas autoritarias y de extrema derecha de Viktor Orbán, quien cultivó estrechos vínculos con el presidente ruso Vladímir Putin.
Radev renunció en enero a la presidencia, en gran medida ceremonial, unos meses antes del final de su segundo mandato, para postularse con el objetivo de encabezar el gobierno como primer ministro.
El ex piloto de caza y comandante de la fuerza aérea, de 62 años, ha prometido dar a la nación un nuevo comienzo. Sus partidarios están divididos entre quienes esperan que ponga fin a la corrupción oligárquica del país y quienes se alinean con sus posturas euroescépticas y prorrusas.
Radev se ha presentado como un opositor a la mafia arraigada del país y a sus vínculos con políticos. En actos de campaña prometió “eliminar el modelo corrupto y oligárquico de gobernanza del poder político”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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