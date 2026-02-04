Fuego israelí mata a 17 en Gaza y disparos de insurgentes hieren a soldado de Israel

El fuego israelí en la Franja de Gaza se cobró la vida de al menos a 17 palestinos, la mayoría mujeres y niños, dijeron el miércoles funcionarios hospitalarios. Israel, por su parte, reportó que disparos de insurgentes causaron lesiones a uno de sus soldados.

Fueron las últimas muertes palestinas desde la entrada en vigor de un alto el fuego —interrumpido por ataques mortales israelíes— el 10 de octubre de 2025.

Más de 530 palestinos han muerto por fuego israelí desde que entró en vigor el acuerdo, según el Ministerio de Salud gazatí.

Los ataques y el creciente número de muertos han hecho tambalear la tregua respaldada por Estados Unidos y han llevado a los palestinos en el sitiado enclave palestino a decir que no sienten que la guerra haya terminado.

“La guerra genocida contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza continúa”, afirmó el doctor Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, en una publicación en Facebook. “¿Dónde está el alto el fuego? ¿Dónde están los mediadores?”.

Los mediadores han condenado los ataques y Hamás los ha calificado como violaciones del acuerdo, pero el ejército de Israel sostiene que responde a los incumplimientos por parte de Hamás o a los ataques insurgentes contra sus soldados. Al menos tres soldados han muerto desde el inicio de la tregua.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.