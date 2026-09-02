Cierran estación de tren en Alemania tras explosión y hallazgo de objeto sospechoso

La policía cerró por completo la estación de tren de la ciudad de Augsburgo, en el sur de Alemania, el miércoles por la mañana tras la explosión de un objeto y el hallazgo de otro sospechoso cerca. Los trenes dejaron de circular.

Las autoridades indicaron que el primer objeto no identificado explotó en un pasillo de un edificio. Varias personas sufrieron heridas leves debido al fuerte estruendo de la explosión y se registraron daños en ventanas.

Expertos en explosivos de la oficina de policía criminal del estado de Baviera investigaban en el lugar.

La policía dijo en X que el tráfico vial y el transporte público en las inmediaciones de la estación también estaban cortados.

Por el momento no había más información acerca de la explosión ni del segundo objeto sospechoso, que no estalló.

Augsburgo es una ciudad de 308.000 habitantes en Baviera, a unos 78 kilómetros (48 millas) al noroeste de Múnich.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.