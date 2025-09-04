¿Quién es Carlo Acutis? Lo que necesitas saber sobre el nuevo santo millennial de la Iglesia católica

El joven ítalo-británico Carlo Acutis será canonizado este domingo en la Plaza de San Pedro y se convertirá en el primer santo oficialmente reconocido de la generación millennial.

La ceremonia de canonización estaba inicialmente prevista para abril, pero se aplazó tras el fallecimiento del papa Francisco. Ahora será presidida por el papa León XIV, elegido en mayo como nuevo pontífice. Este será el primer gran evento litúrgico encabezado por León XIV desde su llegada al Vaticano.

Además de Acutis, también será canonizado Pier Giorgio Frassati, un joven italiano que murió de poliomielitis en la década de 1920 y cuya vida estuvo marcada por su compromiso con los más necesitados.

Se espera que la ceremonia atraiga a decenas de miles de fieles de todo el mundo.

¿Quién era este joven que ha tocado el alma de millones en el mundo?

Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991, en el seno de una familia italiana con una buena posición económica. Sin embargo, fue en Milán donde transcurrió su infancia y adolescencia.

Su profunda conexión con la fe comenzó desde muy temprano, tras recibir su Primera Comunión a los siete años. A partir de entonces, la misa diaria, el rezo del rosario y la adoración eucarística se volvieron partes esenciales de su vida.

open image in gallery Una imagen de Carlo Acutis durante su ceremonia de beatificación en 2020 ( AP )

Aunque disfrutaba de actividades propias de cualquier adolescente, como hacer senderismo, jugar videojuegos o convivir con sus amigos, Carlo también dedicaba tiempo a servir a los demás.

En su parroquia local enseñaba catequesis y participaba activamente en la ayuda a personas en situación de calle. Su compromiso con la fe y la comunidad era profundo y constante.

Además, aprovechó sus conocimientos en informática para crear una exposición virtual sobre más de 100 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, con el propósito de resaltar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, según la fe católica.

En octubre de 2006, cuando tenía apenas 15 años, enfermó de gravedad. Diez días después, falleció a causa de una leucemia fulminante en un hospital del norte de Italia.

Su cuerpo fue trasladado tiempo después al cementerio de Asís y se cumplió su deseo de descansar en la ciudad de San Francisco, a quien tenía una profunda devoción.

open image in gallery Estatuillas de Carlo Acutis a la venta en Asís ( AP )

¿Por qué Carlo Acutis está a punto de convertirse en santo?

Su camino hacia la santidad comenzó hace más de 10 años por iniciativa de un grupo de sacerdotes y amigos. El proceso de canonización despegó formalmente poco después de que el Papa Francisco iniciara su papado en 2013.

Carlo fue declarado “venerable” en 2018, luego de que la Iglesia reconoció las virtudes heroicas de su vida. Sus restos fueron trasladados al Santuario della Spogliazione, en Asís, un lugar emblemático en la historia de San Francisco.

En 2020 fue proclamado “beato”, tras el reconocimiento oficial de un milagro atribuido a su intercesión: la curación, considerada “científicamente inexplicable”, de un niño en Brasil.

En 2024, la Iglesia aprobó un segundo milagro, lo que abrió el camino a su canonización. Se trató de la recuperación total de una joven costarricense que sufrió un severo traumatismo craneal en un accidente de bicicleta. Su madre había rezado ante la tumba de Carlo en Asís, poco antes de la inesperada mejora.

¿Cuándo será canonizado?

El papa León XIV presidirá la ceremonia el domingo 7 de septiembre. Representa el primer gran evento litúrgico del pontífice.

¿Qué tan popular es Carlo, el primer santo millennial?

open image in gallery Los fieles presentan sus respetos ante la tumba de Carlo ( AP )

El obispo de Asís, monseñor Domenico Sorrentino, informó que, solo en el último año, un millón de peregrinos visitaron el santuario donde descansan los restos de Carlo, en esta ciudad medieval enclavada en una colina del centro de Italia.

Su imagen, siempre con mochila y una gran sonrisa, se exhibe por todo el pueblo: en estampas, estatuillas e incluso en esculturas casi de tamaño real. En una tienda de artículos religiosos cerca del Vaticano, una figura de Carlo comparte espacio con una de la madre Teresa de Calcuta.

Para muchos peregrinos, su atractivo radica en lo accesible que resulta: fue un adolescente de este siglo.

“Este santo es increíble, ¡y además tan joven! Podemos presentarlo como ejemplo para nuestra gente, porque todos estamos llamados a la santidad”, expresó el padre Jacinto Bento, sacerdote portugués que guio a un grupo de 30 peregrinos desde las islas Azores rumbo a Asís a comienzos de este mes.

Ese mismo día, Tomaso Barbon, oriundo de Treviso, en el norte de Italia, visitó el santuario acompañado por su esposa y sus tres hijos, dos de ellos adolescentes.

Al ver la imagen de Carlo, comentó que le recordaba a uno de sus propios hijos. También dijo que siempre le hacía bien hacerle una oración especial.

Información adicional de Reuters

Traducción de Leticia Zampedri