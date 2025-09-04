Micrófono abierto capta a Xi y Putin hablando de ciencia e inmortalidad

El líder chino Xi Jinping y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, conversaron sobre cómo los avances en la ciencia podrían prolongar la vida humana en un inusual momento captado por un micrófono abierto en la capital china.

El breve intercambio fue capturado en una transmisión de video en vivo de Xi y Putin mientras caminaban sobre una alfombra roja con el líder norcoreano Kim Jong Un a la cabeza de un gran grupo de invitados de alto nivel. El grupo se dirigía hacia la plataforma de observación para un importante desfile militar chino el miércoles.

Xi habló primero, y aunque solo se pueden distinguir partes de sus palabras, un traductor siguió en ruso: “Antes se decía que era muy raro vivir hasta los 70, y ahora se dice que todavía eres un niño a los 70”.

Putin, girándose hacia Xi, gesticuló con los dedos apuntando mientras respondía. Kim, al otro lado de Xi, se inclinó para escuchar a ambos, esbozando una sonrisa ocasional.

Las palabras del presidente ruso son inaudibles, pero después de que habló, se puede escuchar a un intérprete traduciendo lo que dijo al chino.

“En unas pocas décadas, a medida que la biotecnología continúe desarrollándose, los órganos humanos seguirán siendo trasplantados y las personas se volverán más jóvenes e incluso podrían lograr la inmortalidad”, dijo el intérprete.

Xi pareció esbozar una leve sonrisa mientras el intérprete hablaba, girando la cabeza una vez para mirar brevemente a Putin.

La transmisión en vivo luego cambió a una vista aérea de la plataforma de observación en la histórica Puerta de Tiananmen, pero el audio de los líderes caminando continuó.

Una voz que sonaba como la de Xi dijo: “Algunos predicen que dentro de este siglo, podría ser posible...”.

Luego, el audio se pausó brevemente. Cuando regresó, se puede escuchar a alguien diciendo a un volumen mucho más bajo, “... podría ser capaz de vivir hasta los 150 años”.

La segunda frase sigue naturalmente a la primera en chino, pero no está claro si la segunda también es de Xi o de otra persona. Un traductor luego dijo en ruso: “Hay pronósticos de que en este mundo una persona vivirá hasta los 100 años”.

La transmisión fue proporcionada por el centro de medios del desfile a agencias de noticias internacionales, incluida The Associated Press.

Xi presidió un desfile que marcó el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Los aviones de combate, misiles y otros equipos militares fueron una demostración de fuerza destinada en parte a mostrar el progreso que el país ha logrado bajo el gobierno del Partido Comunista.

Más tarde en el día, Putin dijo en una conferencia de prensa que Xi había mencionado la esperanza de vida mientras caminaban hacia el desfile.

“El presidente mencionó esto”, dijo, refiriéndose al líder chino. Agregó que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi había promovido activamente el tema en el pasado.

“Las tecnologías modernas de salud y medicina, los procedimientos quirúrgicos relacionados con el reemplazo de órganos y demás, dan a la humanidad razones para esperar que una vida activa pueda continuar de manera diferente a la actual”, dijo Putin. “La edad promedio varía entre los países, por supuesto, pero la esperanza de vida está aumentando significativamente”.

_____

El video periodista de The Associated Press, Kostya Manenkov, en Tallin, Estonia, contribuyó a este informe.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.