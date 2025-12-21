Francia construirá un nuevo portaaviones nuclear, dice Macron

Francia construirá un nuevo portaaviones con capacidad para 30 aviones de combate y 2.000 marineros, anunció el domingo el presidente Emmanuel Macron, en lo que describió como "la demostración del poder de nuestra nación al servicio de la libertad en los mares y en medio de la turbulencia de nuestros tiempos".

"En una era de depredadores, debemos ser fuertes para ser temidos, y especialmente fuertes en el mar. Por eso, en línea con las dos últimas leyes de programación militar, y tras una revisión exhaustiva y cuidadosa, he decidido equipar a Francia con un nuevo portaaviones. La decisión de iniciar la construcción de este programa de gran envergadura se tomó esta semana", les dijo Macron a los soldados franceses emplazados en Abu Dabi.

Se planea que el nuevo buque esté listo en 2038, reemplazando al envejecido portaaviones Charles de Gaulle, que entró en servicio en 2001. Tendrá un desplazamiento de aproximadamente 78.000 toneladas y una eslora de 310 metros (1.017 pies), en comparación con las 42.000 toneladas y 261 metros (856 pies) del Charles de Gaulle.

De todas formas, el nuevo portaaviones sería más pequeño que el portaaviones estadounidense Gerald Ford, el buque de guerra más grande del mundo, que tiene un desplazamiento de más de 100.000 toneladas y mide 334 metros (1.100 pies).

Al igual que su predecesor, el nuevo portaaviones de Francia será de propulsión nuclear y estará equipado con aviones de combate Rafale M franceses.

Macron indicó que el proyecto beneficiará a cientos de proveedores, la mayoría de ellos pequeñas y medianas empresas.

"Personalmente garantizaré este compromiso en apoyo a nuestras compañías, y visitaré el astillero en febrero próximo para reunirme con ellas", expresó.

El nuevo portaaviones podrá participar en despliegues fuertemente armados y de largo alcance con poco tiempo previo de aviso, de manera repetida y durante períodos prolongados, según informó el ministerio de Defensa francés en su sitio web.

En 2023, Sébastien Lecornu —ministro de Defensa en ese momento y ahora primer ministro francés— calculó el costo de un nuevo portaaviones en aproximadamente 10.000 millones de euros (11.700 millones de dólares).

Macron ha anunciado gastos militares adicionales por 6.500 millones de euros (7.600 millones de dólares) en los próximos dos años. Dijo que Francia apuntará a gastar 64.000 millones de euros en defensa en 2027, el último año de su segundo mandato, el doble del nivel de 32.000 millones de euros que se erogaban cuando él asumió la presidencia en 2017.

Actualmente el ejército de Francia comprende unos 200.000 efectivos activos y más de 40.000 reservistas, lo que lo convierte en el segundo más grande de la Unión Europea, sólo detrás del de Polonia. París quiere aumentar el número de reservistas a 80.000 para 2030.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.