Bélgica avanza hacia el reconocimiento del estado palestino, provocando críticas de Israel

Bélgica avanzará hacia el reconocimiento de un Estado palestino, dijo el martes el ministro de Exteriores del país, uniéndose a una lista creciente de países que se preparan para dar este paso mientras Israel intensifica su ofensiva en Gaza.

Maxime Prévot afirmó que los planes de Bélgica para reconocer un Estado palestino se anunciarán en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de septiembre.

Sin embargo, el reconocimiento está supeditado a dos condiciones: el regreso de todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza y la eliminación de Hamás del poder político en el enclave costero. Las condiciones hacen poco probable que el reconocimiento se formalice en el corto plazo.

El anuncio marca la última señal de apoyo internacional a un Estado palestino y añadiría a Bélgica a una lista de más de 140 países que reconocen la condición de estado palestino, incluidos más de una docena en Europa.

Prévot también anunció el martes planes para prohibir productos provenientes de asentamientos israelíes en Cisjordania y designar a líderes de Hamás, colonos violentos y dos ministros israelíes de extrema derecha como personas no gratas.

"Esto no se trata de sancionar al pueblo israelí, sino de asegurar que su gobierno respete el derecho internacional y humanitario y de tomar medidas para intentar cambiar la situación sobre el terreno", expresó Prévot en la plataforma social X.

Prévot manifestó que la Unión Europea debería aumentar la presión sobre Israel suspendiendo los lazos con el país, incluido su pacto comercial conocido como el Acuerdo de Asociación.

La guerra de Israel en Gaza ha tensado los lazos dentro de las 27 naciones del bloque, ha provocado protestas en todo el continente y ha desgastado coaliciones políticas, por ejemplo en Bélgica y su vecino, los Países Bajos. Pero a pesar de la creciente tensión política, los profundos lazos de Israel con instituciones militares, empresariales y académicas europeas permanecen en gran medida intactos.

El anuncio de Bélgica provocó la furia del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien, junto con el ministro de finanzas Bezalel Smotrich, es un probable objetivo de las nuevas sanciones.

"Los países europeos moralistas que están siendo manipulados por Hamás, al final descubrirán el terrorismo en su propia carne", dijo Ben Gvir en un comunicado a The Associated Press.

Francia y el Reino Unido han anunciado planes para reconocer un Estado palestino, lo que aumenta la presión diplomática sobre Israel.

Australia, Canadá y los países europeos que avanzan hacia el reconocimiento de la condición de estado han supeditado el paso a que la Autoridad Palestina realice reformas. Pero el organismo es profundamente impopular entre los palestinos y se le considera corrupto e incapaz de gobernar eficazmente. Israel se ha opuesto a otorgarle un papel más grande en la Gaza de posguerra.

Los palestinos buscan un estado independiente en la ocupada Cisjordania, Jerusalén Este, que ha sido anexionado, y Gaza. Israel tomó esos territorios en la Guerra de los Seis Días de 1967.

El gobierno de Israel y la mayoría de su clase política se han opuesto durante mucho tiempo a la condición de un estado palestino y ahora dicen que recompensaría a los milicianos tras el ataque de Hamás del 7 de octubre.

___

Melanie Lidman en Jerusalén contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.