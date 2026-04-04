Rescatistas comparten triste noticia sobre la ballena jorobada varada en el mar Báltico

Los equipos de rescate perdieron la esperanza de salvar a una ballena jorobada que ha quedado varada en repetidas ocasiones en la costa alemana del mar Báltico, y ahora esperan que el animal muera en la ensenada donde se encuentra actualmente.

La ballena volvió a quedar atrapada el martes tras adentrarse en una ensenada de la pequeña isla de Poel, cerca del puerto de Wismar.

Apenas la semana pasada, había sido liberada de aguas aún menos profundas en Timmendorfer Strand, una ciudad turística a unos 50 kilómetros de su ubicación actual, con la ayuda de una excavadora. Sin embargo, pronto volvió a encontrarse con dificultades.

En los últimos días, las autoridades habían adoptado una estrategia de proporcionar paz y tranquilidad al mamífero agotado, con la esperanza de que reuniera fuerzas suficientes para alejarse nadando por sí misma, mientras que ocasionalmente utilizaban botes para animarla a moverse.

Sin embargo, Burkard Baschek, director científico del Museo del Océano de Alemania y coordinador de la operación de rescate, informó el miércoles que la ballena respiraba a intervalos muy irregulares.

Las fotografías tomadas con drones revelaron una actividad mínima en el sedimento debajo del animal de 12 a 15 metros, que apenas reaccionó cuando se le acercaron.

open image in gallery La semana pasada, la ballena jorobada fue rescatada de aguas aún menos profundas en Timmendorfer Strand, una localidad turística situada a unos 50 kilómetros de su ubicación actual, con la ayuda de una excavadora, pero pronto volvió a encontrarse en apuros ( DPA )

Aunque la ballena mostró un poco más de actividad después de que los rescatistas se retiraran, Baschek declaró en una conferencia de prensa televisada: “No es una actividad que nos dé motivos para la esperanza. Creemos firmemente que el animal morirá allí”.

Si bien en dos ocasiones anteriores la ballena pudo reunir las fuerzas suficientes para liberarse, ahora está más débil y además se enfrenta a la bajada del nivel del agua, “y las perspectivas de que se libere por sí misma son muy escasas”, planteó.

Y agregó: “El enfoque de máximo descanso y respeto por la naturaleza exige, en algún momento, que la dejemos ir”.

El drama cautivó a los alemanes, y los medios de comunicación enviaron actualizaciones detalladas sobre su evolución. La ballena recibió el apodo de “Timmy” durante su odisea costera.

open image in gallery La ballena volvió a quedar varada el martes tras adentrarse en una ensenada de la pequeña isla de Poel, cerca del puerto de Wismar ( DPA )

Fue avistada por primera vez nadando en la región el 3 de marzo. No está claro por qué la ballena nadó hasta el mar Báltico, que está lejos de su hábitat natural y no es adecuado para ella. Algunos expertos dicen que el animal pudo haberse perdido al nadar tras un banco de arenques, o durante la migración.

El animal siempre tuvo pocas posibilidades de encontrar el camino hacia el mar del Norte, un viaje de varios cientos de kilómetros, y luego hacia el océano Atlántico.