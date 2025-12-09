Babiš es juramentado como primer ministro de República Checa, podría alejarse de apoyo a Ucrania

El multimillonario populista Andrej Babiš fue investido el martes como el nuevo primer ministro de la República Checa, tras ser elegido en octubre al frente de un gobierno que podría disminuir su apoyo Ucrania y rechazar las políticas de la Unión Europea en temas como el medio ambiente.

Babiš, quien ya fue primer ministro de 2017 a 2021, prometió a los checos que luchará por sus intereses "en casa y en cualquier parte del mundo" y hará todo lo posible para que la República Checa se convierta en "el mejor lugar para vivir en la tierra".

El presidente Petr Pavel le pidió formar un gobierno después de que su movimiento ANO, o SÍ, ganara ampliamente en las elecciones de octubre y acordara formar un gobierno de coalición mayoritaria con dos pequeños grupos políticos, el partido antiinmigrante Libertad y Democracia Directa y el partido de derecha Motoristas por Sí Mismos.

Los partidos han acordado crear un gabinete de 16 miembros, con ANO ocupando ocho puestos y la oficina del primer ministro. Los Motoristas tendrían cuatro y el partido Libertad tres. Pavel nombrará a todo el gabinete el lunes, informó su oficina.

La nueva asociación suma 108 escaños en la cámara baja del parlamento de 200 escaños, relegando a los cuatro partidos de centro-derecha del gobierno prooccidental liderado por el anterior primer ministro Petr Fiala a la oposición.

Se espera que la nueva coalición siga el ejemplo de Hungría y Eslovaquia y aleje a la República Checa de apoyar a Ucrania en su lucha por defenderse de la invasión rusa. Los miembros de la coalición también son críticos de la UE, rechazando políticas especialmente en medio ambiente y migración.

"Un viejo aliado ha regresado", declaró el primer ministro húngaro Viktor Orbán sobre Babiš. Orbán es ampliamente considerado como el socio más cercano del presidente ruso Vladímir Putin entre los líderes de la UE. "¡Bienvenido de nuevo a bordo, Andrej!"

Babiš, de 71 años, aún enfrenta cargos de fraude en un caso que involucra subsidios de la UE, y el nuevo parlamento tendrá que levantar su inmunidad oficial para que un tribunal emita un veredicto.

Después de perder las elecciones parlamentarias de 2021, fue derrotado por Pavel, un general retirado del ejército, en una votación para el cargo mayormente ceremonial de presidente.

Babiš fue nombrado primer ministro después de cumplir una condición establecida por Pavel y anunciar públicamente que se desharía de sus principales negocios para evitar un conflicto de intereses que podría surgir de sus tratos privados y su estatus político.

Babiš posee alrededor de 200 empresas bajo el conglomerado Agrofert. Dijo que un fideicomisario independiente estará a cargo de Agrofert en un fondo fiduciario, mientras que estará bajo el control de un protector independiente hasta que él muera. Sus descendientes lo heredarán.

Babiš también posee una red de clínicas y laboratorios, mientras que su aliado cercano de ANO es candidato para el nuevo ministro de salud.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.