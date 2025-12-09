Lituania declara una emergencia nacional de seguridad por globos enviados desde Bielorrusia

El gobierno de Lituania declaró el martes una emergencia nacional debido a los riesgos de seguridad que representan los globos provenientes de Bielorrusia, aliada de Rusia, que han violado su espacio aéreo en las últimas semanas.

Las tensiones entre Lituania y Bielorrusia han escalado después de que globos meteorológicos de Bielorrusia obligaran a Lituania a cerrar repetidamente su principal aeropuerto en las últimas semanas, dejando a miles de personas varadas.

En un comunicado, el gobierno mencionó “intereses de seguridad nacional” y “el peligro” para la vida humana, la propiedad y el medio ambiente debido a los globos que han transportado “contrabando” desde el vecino exsoviético, acciones que algunos consideran una forma de guerra híbrida.

El anuncio siguió a una reunión del gabinete del estado báltico, que es miembro de la OTAN y un fuerte partidario de Ucrania en su lucha contra las fuerzas rusas que lanzaron una invasión a gran escala en febrero de 2022.

“La emergencia fue declarada debido a las interrupciones en la aviación civil y por preocupaciones de seguridad nacional. Hay una necesidad de una coordinación más estrecha entre las instituciones”, dijo en la reunión el ministro del Interior, Vladislavas Kondratovičius.

Kondratovičius dijo que las medidas de emergencia serían de alcance limitado.

Si bien los globos se utilizan para llevar cigarrillos de contrabando a Lituania, los funcionarios en Vilna ven su número y trayectorias como actos deliberados de interrupción orquestados por Bielorrusia.

Europa en general ha estado en alerta máxima después de que las intrusiones de drones en el espacio aéreo de la OTAN alcanzaran una escala sin precedentes en septiembre, mientras la invasión rusa de Ucrania se acerca a su cuarto año.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.