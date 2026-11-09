Autoridades griegas reportan 12 cadáveres y 18 personas rescatadas de barco migrante al sur de Creta

Las autoridades griegas han recuperado 12 cuerpos de una embarcación que transportaba migrantes y que fue hallada navegando al sur de la isla de Creta a primera hora del lunes. Un buque de carga con bandera marroquí que pasaba por la zona rescató a 18 personas del mismo barco, señaló la guardia costera.

En un primer momento no había más información disponible sobre la identidad de las 12 personas fallecidas ni sobre las circunstancias de sus muertes. La guardia costera de Grecia indicó que la embarcación en la que viajaban fue localizada unas 15 millas náuticas —unos 28 kilómetros o 18 millas— al sur de la isla de Creta el lunes por la mañana.

También se encontraron otras dos embarcaciones navegando al sur de Creta: una con unas 47 personas y otra con unas 40 a bordo. La primera fue avistada por una aeronave de la agencia fronteriza de la Unión Europea, Frontex, mientras que la segunda fue localizada por un dron de Frontex, indicó la guardia costera.

La agencia añadió que quienes iban a bordo de ambas embarcaciones fueron rescatados por Frontex y estaban siendo trasladados a un puerto en la costa sur de Creta.

Grecia se encuentra en una de las rutas más utilizadas por personas que huyen de conflictos y pobreza en Oriente Medio, África y Asia y que se dirigen a Europa.

En los últimos meses, miles han emprendido la peligrosa travesía marítima desde el norte de África, por lo general desde Libia hacia Creta. Otros realizan el cruce mucho más corto, pero a menudo igual de peligroso, desde la costa turca hacia islas griegas cercanas en el mar Egeo, con frecuencia en botes inflables que no cumplen las condiciones para la ruta u otras embarcaciones pequeñas.

El mes pasado, 12 personas, incluido un bebé, murieron cuando las dos embarcaciones en las que viajaban desde Turquía hacia las islas de Lesbos y Samos volcaron.

Frontex dijo en octubre que el Mediterráneo oriental era la ruta más transitada para los migrantes que intentaban entrar en la UE de 27 países, aunque los cruces irregulares de fronteras hacia el bloque habían bajado en un tercio en lo que va de año.

La agencia indicó que se registraron alrededor de 31.800 cruces en los primeros tres trimestres de 2026, una caída del 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El corredor de Libia a Creta fue el tramo más transitado de la ruta, por delante de las islas del Egeo oriental y la frontera terrestre con Turquía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.