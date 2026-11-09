Mélenchon combatió a la ultraderecha francesa 50 años. Ahora su campaña podría entregarles el poder

Los jóvenes simpatizantes llevaban su nombre en la espalda como el de una estrella del fútbol, encima del número 27. Cantaban sobre bandas de metales y revolución. Muchos habían pasado el otoño protestando o bloqueando sus escuelas.

Entonces entró Jean-Luc Mélenchon: 75 años, en su cuarta campaña presidencial y con edad suficiente para ser su abuelo.

“Sólo tengo una cosa sensata que proponer”, les dijo a 20.000 simpatizantes en un enorme pabellón al norte de París el sábado. “Todo debe cambiar”.

Puede que el septuagenario no vuelva a tener otra oportunidad. Sus tres intentos presidenciales previos se han quedado cortos antes de la segunda vuelta. En 2022, apenas 421.308 votos lo dejaron fuera. Ahora, impulsado por un aumento del apoyo, contempla un duelo de todo o nada con la favorita, la ultraderechista Marine Le Pen.

El izquierdista de gafas, voz atronadora y aparentemente incansable quiere más que la presidencia. Quiere reescribir las reglas de la república francesa, invocando la promesa inconclusa de la Revolución de 1789.

Gane o pierda, su candidatura podría sacudir Francia.

Un lugar en la segunda vuelta del 2 de mayo podría resultar un premio cruel. Si Le Pen lo derrota, el anticapitalista que ha pasado medio siglo combatiendo a la extrema derecha podría ayudar a darle lo que nunca ha conseguido: el Palacio del Elíseo y el control del arsenal nuclear de Francia.

Una victoria podría enviar ondas de choque al otro lado del Atlántico. Trump seguiría en la Casa Blanca. Rusia libra una guerra en Ucrania. Sin embargo, Mélenchon quiere sacar de la OTAN a la única potencia de la Unión Europea con armas nucleares, empezando por su mando militar. Sus planes de endeudamiento también podrían poner a Francia en rumbo de colisión con el Banco Central Europeo inquietando a los mercados.

Sus detractores ven ahí el mayor peligro. Lo acusan de avivar el desorden y el antisemitismo, despreciar a la policía y a la prensa, y mostrarse indulgente con Moscú; acusaciones que él rechaza.

"El Trump de la izquierda"

Nacido en Tánger, Marruecos, en 1951, fue un estudiante trotskista y luego socialista durante tres décadas, hasta llegar a senador y secretario de Estado. En 2008 se marchó para construir su propio movimiento.

Incluso sus mítines tienen nombre: el “Mélenshow”. El sábado, las cámaras apuntaban al público desde arriba suspendidas de cables mientras una película seguía a una mujer a través de las dificultades de la vida. Uno a uno, sus lugartenientes avanzaron con soluciones. Era un acto de campaña montado como un gobierno en espera.

La modestia no es lo suyo. Entre bastidores, detrás de una cortina negra, se detuvo a escuchar el rugido.

“Disfrútenlo”, dijo a medios franceses. “No es frecuente en una vida ver algo así”.

Luego recordó un mitin de 1972 en el que el socialista François Mitterrand y el comunista Georges Marchais compartieron escenario. Pero esta vez, se jactó Mélenchon, “¡lo estoy haciendo yo solo!”.

Incluso despreció al expresidente socialista François Hollande, que hizo campaña en el mismo pabellón camino al poder: “Ellos sólo llenaron un tercio de la sala”, afirmó.

Para algunos, esas fanfarronadas recuerdan a Trump: el presidente de Estados Unidos también presume del tamaño de sus multitudes y una vez declaró: “Yo sólo puedo arreglarlo”. Un alcalde de extrema derecha ha llamado a Mélenchon “el Donald Trump de la izquierda”.

Cuando la policía registró las oficinas de su partido en 2018, les gritó: “¡Yo soy la República!”. Más tarde fue condenado por el enfrentamiento.

Un libro de investigación de 2025 describió a un líder que exige devoción ciega y trata a los escépticos como traidores.

A lomos de las protestas

Su apuesta para 2027 se apoya en los jóvenes y los suburbios.

Le Bourget está en Seine-Saint-Denis, el departamento más pobre de la Francia metropolitana. Para la extrema derecha, simboliza el crimen y el fracaso de la inmigración. Para Mélenchon —un veterano blanco de la vieja izquierda— representa el futuro: una “Nueva Francia” más joven y diversa cuyos votos podrían llevarlo al poder.

El pabellón guardó silencio en memoria de Pengo Bossio Wangi, un francés de 26 años de ascendencia africana, abatido a tiros el mes pasado en lo que el gobierno calificó como un atentado terrorista racista.

Desde septiembre, un movimiento de protesta de estudiantes de secundaria por el deterioro de las escuelas y la falta de docentes se ha extendido por Francia. La policía ha realizado miles de detenciones. Mélenchon lo abrazó desde el principio.

“No toquen a nuestros jóvenes”, advirtió al gobierno.

“Somos el futuro, y él nos escucha”, dijo Jamal Santos, de 22 años, un estudiante cuyo grupo se sumó a las protestas.

El mes pasado, las protestas por el costo de vida derivaron en saqueos e incendios en más de 20 ciudades. Los alborotadores incendiaron el ayuntamiento del siglo XIX en Limoges. Le Pen acusó a su partido de hundir a Francia en el caos. Mélenchon culpó a las tácticas policiales y negó que su partido organizara las protestas.

El viejo orden político de Francia se está desmoronando.

Los socialistas y los conservadores Republicanos, que se alternaron en el poder durante décadas, sumaron entre ambos apenas el 6,5% del voto presidencial de primera vuelta en 2022.

Ahora, una segunda vuelta Le Pen-Mélenchon podría dejar a ambos partidos mirando desde la barrera mientras dos movimientos que nunca han gobernado Francia se disputan la presidencia.

Mélenchon se apresura a aprovechar esa energía antes de que los rivales tradicionales se reagrupen. El ex primer ministro de centroderecha Édouard Philippe también busca enfrentarse a Le Pen. Si el centro se une, o si los votantes se movilizan para impedir una segunda vuelta entre los extremos, el segundo puesto podría escapársele.

"Todo debe cambiar"

El programa de Mélenchon, de más de 1.000 puntos, se lee como el plan maestro de otro país. Reduciría la edad para votar a 16 años, restablecería la jubilación a los 60, haría que los ricos paguen más e impondría una moratoria a la inteligencia artificial.

En el centro está una nueva constitución para reemplazar a la Quinta República que Charles de Gaulle fundó en 1958.

Haría que una asamblea especial de ciudadanos, excluyendo a los legisladores actuales, redacte una nueva constitución para que los votantes la aprueben. Y entre elecciones, franceses comunes podrían reunir firmas para forzar votaciones que anulen leyes, cambien la constitución o incluso destituyan a un presidente en funciones.

“Ya no estamos en 1958”, dijo Hicham En-Naji, de 27 años.

Sin doblegarse

Pocos políticos franceses inspiran tanta devoción o tanta furia.

Ha convertido Gaza en un grito de movilización para los jóvenes, e insistió el sábado en que “al genocidio hay que llamarlo genocidio”. Activistas que lo acusan de alimentar el antisemitismo —acusación que él niega— interrumpieron el mitin con silbidos.

“Algunos comentaristas me aconsejan que baje el tono”, dijo. “No lo haré”.

Cerró transformando un conocido desliz de 2017 del presidente Emmanuel Macron sobre “gente que no es nada” en una frase de “La Internacional”, el himno histórico de comunistas y socialistas de todo el mundo.

“Macron les dijo que ustedes no son nada”, afirmó. “¡Así que seamos todo!”

El pabellón respondió cantando “La Marsellesa”.

Que los adolescentes con camisetas del número 27 lo recuerden como el hombre que por fin llevó su revolución al Palacio del Elíseo, o como quien dejó la puerta abierta a la extrema derecha, puede depender de la única cosa que se niega a hacer: suavizar.

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La periodista de Associated Press Jade Le Deley contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.