Modernizar las redes eléctricas para integrar las renovables, un tema clave en la cumbre climática

Las redes eléctricas obsoletas son un gran obstáculo en la transición hacia la energía renovable, ya que los sistemas antiguos a menudo no pueden absorber toda la electricidad procedente de nuevas fuentes más limpias.

Esto amenaza los esfuerzos mundiales por frenar el cambio climático al reducir los combustibles fósiles y cambiar a energías renovables como la solar y la eólica. En las conversaciones climáticas de la ONU que comienzan esta semana, los copresidentes Turquía y Australia quieren metas más ambiciosas para recortar los combustibles fósiles, instalar energías renovables y modernizar las redes.

Las preocupaciones sobre las redes están cobrando urgencia este año mientras los países se apresuran a mejorar su seguridad energética tras la guerra de Irán. La ONU lanzó recientemente una nueva iniciativa para movilizar financiación destinada a modernizar redes en África y el Sudeste Asiático.

“Tiene que haber un aumento masivo, masivo, masivo de las inversiones en redes si vamos a acercarnos a cumplir nuestros objetivos climáticos, energéticos y de desarrollo”, afirmó Selwin Hart, asesor especial del secretario general de la ONU para la acción climática.

Las conversaciones climáticas abordan el cuello de botella de las redes

En las conversaciones climáticas de la ONU, celebradas en la ciudad turística turca de Antalya, los organizadores describen las redes eléctricas modernas y fiables como “la columna vertebral del sistema de energía limpia”.

Pero se necesitan miles de millones de dólares para modernizar redes desactualizadas. Estos costos tan elevados podrían obstaculizar nuevas instalaciones de energías renovables.

Durante la Asamblea General de la ONU en septiembre, el organismo mundial presentó un Acelerador Global de Redes para agilizar la financiación internacional de infraestructura eléctrica en África y el Sudeste Asiático.

“Tenemos mucha confianza en que la tendencia a largo plazo es una aceleración del ritmo de la transición energética, pero necesitamos la infraestructura —redes y almacenamiento— para poder seguir el ritmo de verdad”, señaló Hart.

La inversión anual en generación eléctrica, como la construcción de nuevas centrales, ha aumentado casi un 70% desde 2015, hasta alcanzar 1 billón de dólares al año, según la Agencia Internacional de la Energía. Sin embargo, la agencia indicó que el gasto anual en redes ha aumentado a menos de la mitad de ese ritmo.

Para satisfacer la demanda de electricidad hasta 2030, la AIE calcula que la inversión anual en redes debe aumentar alrededor de un 50% respecto de los 400.000 millones de dólares anuales actuales. Cualquier retraso incrementará sustancialmente las emisiones globales al prolongar la dependencia de los combustibles fósiles, advirtió la AIE.

“Las redes eléctricas no se han preparado lo suficiente para el aumento de la generación eléctrica renovable", indicó Jan Rosenow, profesor de política energética y climática en la Universidad de Oxford. En el pasado hemos sido complacientes y ahora la red se ha convertido en un verdadero cuello de botella”.

Las redes antiguas frenan la transición energética

Las redes eléctricas llevan la electricidad desde las centrales hasta los hogares a través de una red de líneas de transmisión y distribución, subestaciones y transformadores.

Diseñadas originalmente en torno a grandes plantas de energía centralizadas, muchas de las redes actuales se construyeron como carreteras de un solo sentido, para productores que enviaban electricidad a los consumidores. Estas redes antiguas, unidireccionales, están viéndose desbordadas por picos de demanda y por el auge de las renovables.

Las redes tienen una capacidad máxima de electricidad que pueden almacenar, transportar y distribuir de forma segura. Si una red ya está al límite, se puede ordenar a los parques solares y eólicos que limiten su producción eléctrica, un proceso conocido como recorte.

China e India, que han instalado cantidades impresionantes de energías renovables, no pueden aprovechar plenamente esa expansión masiva por este motivo.

China recortó 360 teravatios-hora —casi el equivalente a la demanda anual de electricidad del Reino Unido— de electricidad eólica y solar en la primera mitad de 2026, según Global Energy Monitor y el Center for Research on Energy and Clean Air.

India recortó 11 teravatios-hora de generación solar —suficiente electricidad para abastecer a unos 10 millones de hogares— a lo largo de 15 meses entre 2025 y 2026 debido a una capacidad insuficiente de transmisión y almacenamiento, según el centro de análisis energético Ember.

Recortar la generación solar y eólica mientras los combustibles fósiles siguen suministrando electricidad es un golpe a los esfuerzos climáticos, especialmente porque China e India están entre los mayores emisores del mundo, indicó James Abraham, del Council on Energy, Environment and Water, con sede en Nueva Delhi.

Para dejar atrás los combustibles fósiles, explicó, “hace falta un cambio de red. Hace falta una transformación de la red”.

Existen soluciones, pese a las preocupaciones por la financiación

Modernizar las redes existentes para que sean más flexibles podría aumentar la eficiencia al permitir que los flujos de electricidad se ajusten a la oferta y la demanda. Podría ayudar a que las zonas con excedentes de energía solar y eólica la envíen a lugares con mayor demanda eléctrica y menos recursos energéticos.

Las redes más nuevas y flexibles también podrían facilitar que las empresas de servicios públicos intercambien electricidad con hogares que tienen paneles solares o almacenamiento en baterías.

Pero muchos países no pueden permitirse dar estos pasos, o al menos no con la rapidez necesaria, según Abraham, quien remarcó que “la necesidad es ahora. Es una tensión de tiempo más que cualquier otra cosa”.

Crece la preocupación por la seguridad energética mundial

El impacto energético de la guerra de Irán aceleró el impulso de la transición energética, especialmente en regiones muy afectadas como el Sudeste Asiático, pero la inversión en renovables está superando el desarrollo de las redes, dijo Gahee Han, de la organización sin fines de lucro Solutions for Our Climate, con sede en Seúl.

“A menos que modernicemos nuestra red eléctrica en Asia, Asia no tendrá más opción que depender de las centrales convencionales, como las de gas o carbón", advirtió ella. "No tiene sentido depender de esas centrales, especialmente si se considera la crisis energética”.

Una de las soluciones que promueve la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático es una red eléctrica interconectada que permitiría a los países comerciar electricidad con mayor facilidad, añadiendo una salvaguarda frente a futuros impactos.

El interés por el ambicioso plan, que aún está en sus primeras etapas, está creciendo, según Abdul Razib Dawood, director ejecutivo del ASEAN Center for Energy.

“Tenemos esta crisis que unificará a la región", expresó Dawood. "Necesitas a tus vecinos. Esta es una oportunidad para que realmente fortalezcamos la cooperación”.

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