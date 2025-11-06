Auditoría previa al robo instaba al Louvre a acelerar las mejoras de seguridad

El tribunal de cuentas de Francia instó al Louvre a acelerar sus planes de modernización de la seguridad como prioridad, en un informe realizado antes del robo de joyas del 19 de octubre en el que se señalaban importantes demoras en la renovación del museo más visitado del mundo.

El reporte del jueves de la Cour des Comptes llega después de que salieran a la luz una serie de fallos y problemas de seguridad tras el robo de las joyas de la Corona francesa, valoradas en 102 millones de dólares, que conmocionó al mundo. Los ladrones emplearon un montacargas para alcanzar una ventana de la Galería de Apolo y huyeron con el botín en cuestión de minutos.

El informe, que se centra en el período 2018-2024, indicó que las inversiones del museo priorizaron “operaciones visibles y atractivas” como la compra de nuevas obras de arte y la mejora de la experiencia del visitante. Eso se hizo “a expensas del mantenimiento y la renovación de edificios e instalaciones técnicas, especialmente los sistemas de seguridad y protección”, indicó el documento.

Un plan para modernizar los equipos de seguridad se estudiaba desde 2018, pero su aplicación se demoró continuamente, apuntó el reporte. Los trabajos técnicos no iban a comenzar hasta el año que viene y estaba previsto que estuviera totalmente implantado para 2032.

El costo de la modernización de la seguridad se estima en 83 millones de euros (95 millones de dólares), de los cuales entre 2018 y 2024 solo se invirtieron 3 (3,5 millones de dólares), agregó.

El museo dijo que en los últimos tres años se han instalado 134 cámaras digitales para complementar o reemplazar cámaras obsoletas en todo el recinto, de acuerdo con el informe.

El tribunal de cuentas, que es un organismo independiente, recomendó al Louvre enfocarse en prioridades como la adecuación de sus instalaciones técnicas, especialmente de seguridad y protección, a los estándares, y a reducir sus gastos en otras áreas. Eso supone reducir las adquisiciones de arte y ahorrar en proyectos de renovación de salas del museo, según el documento.

A principios de año se puso en marcha el plan “Nuevo Renacimiento del Louvre”, que abarca 10 años e incluye mejoras de seguridad. Se estima que tendrá un costo de hasta 800 millones de euros (933 millones de dólares) e incluirá la modernización de la infraestructura, el alivio del atasco de visitantes y daría a la famosa Mona Lisa una galería dedicada para 2031.

La semana pasada, la ministra de Cultura, Rachida Dati, dijo que el Louvre instalará dispositivos antirramming y antiintrusión en las calles en los próximos dos meses, tras una investigación provisional que halló una “subestimación crónica y estructural” del riesgo de robo en el emblemático museo parisino.

Dati reconoció “lagunas de seguridad”, rechazó la dimisión del director del museo y citó cuatro fallos: subestimación de riesgos, seguridad insuficientemente equipada, gobernanza inadecuada y protocolos “obsoletos”.

Cuatro sospechosos del robo en el Louvre fueron arrestados la semana pasada, incluidos tres que se cree que formaron parte del cuarteto que fue filmado utilizando un montacargas para alcanzar la ventana del museo. Enfrentan cargos preliminares de robo por parte de una banda organizada y conspiración criminal. Las joyas no han sido recuperadas, según las autoridades.

