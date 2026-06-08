Ataques ucranianos alcanzan instalaciones petroleras en Rusia y Crimea

Las fuerzas ucranianas atacaron instalaciones petroleras en Rusia y en la Ucrania ocupada, indicaron funcionarios ucranianos y rusos el lunes, como parte de su campaña destinada a hacer que Moscú pague un costo económico por la guerra.

El Ministerio ruso de Defensa indicó que sus fuerzas derribaron 310 drones ucranianos durante la noche hasta el lunes, incluidos aparatos sobre la región de Moscú, el oeste y el suroeste de Rusia, la Crimea ocupada por Rusia y los mares Negro y de Azov.

Rusia atacó a Ucrania con 155 drones, de los cuales las defensas antiaéreas ucranianas derribaron o neutralizaron 124, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

El Estado Mayor General de Ucrania señaló que las fuerzas ucranianas habían atacado durante la noche la región rusa de Krasnodar Krai. El Estado Mayor mencionó la base de trasbordo de petróleo Grushovaya, cerca de Novorossiysk. El complejo es uno de los mayores centros de trasbordo del sur de Rusia para petróleo y productos petrolíferos.

Las autoridades regionales rusas confirmaron que un dron ucraniano provocó un incendio en la instalación y añadieron que no hubo víctimas. Aunque no comentaron el alcance de los daños, afirmaron que 130 rescatistas y 39 unidades de equipo participaron en la extinción del fuego.

La “estación lineal de producción y despacho” Krasny Yar, en la región de Volgogrado, también fue alcanzada, indicó el Estado Mayor. Según el comunicado, se desató un incendio en el lugar. El gobernador ruso Andrei Bocharov no precisó qué produce la instalación, pero afirmó que no hubo heridos.

Ucrania también llevó a cabo ataques durante la noche en la base petrolera Semykolodezkaya, en la península de Crimea ocupada por Rusia, la noche del domingo, lo que provocó un incendio en la instalación.

La base se utiliza para almacenar reservas de combustible que abastecen al ejército ruso, según el comunicado publicado en Telegram.

Las fuerzas ucranianas también atacaron un depósito de petróleo cerca de Feodosia, en Crimea, indicó el Estado Mayor General.

Por separado, un dron ucraniano impactó durante la noche un tren de pasajeros que iba de Moscú a Simferopol, en la Crimea ocupada, e hirió al maquinista y mató al asistente del maquinista, informó a primera hora del lunes el líder regional impuesto por el Kremlin, Sergei Aksyonov.

Aksyonov añadió que ningún pasajero resultó herido.

Pero todo el tráfico ferroviario de pasajeros en Crimea se detuvo tras el ataque, y los pasajeros fueron evacuados y se proporcionaron autobuses de reemplazo, informó en Telegram esa misma mañana el operador ruso Grand Service Express.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.